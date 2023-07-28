rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:53

Published Сегодня, 20:53

Modified Сегодня, 20:55

Updated Сегодня, 20:55

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опубликовал постановление о режиме ЧС

28 июля 2023, 20:53

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опубликовал подписанное им постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации.

В документе обозначены границы на территории города: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11.

#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
Сегодня, 19:11
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08