Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опубликовал постановление о режиме ЧС

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опубликовал подписанное им постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации.
В документе обозначены границы на территории города: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11.