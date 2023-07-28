Россияне предпочитают жить в историческом центре города

Они поделились мнением о том, в каких районах городов сегодня предпочитают жить люди, и в чем выражается привлекательность того или иного расположения объекта. Согласно результатам проведенного в ходе трансляции опроса, 63% россиян проголосовали за жизнь в историческом центре города, 22% опрошенных хотели бы жить за городом, а еще 14% — в спальном районе.