В ростовских ЖК интернет-трафик вырос в 2,5 раза

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Доступ к интернет-скорости до 150 Мбит/с одними из первых получили жители «Екатерининского» и «Суворовского» ЖК, а также пользователи, проживающие в районе ипподрома, где сейчас активными темпами ведется строительство многоэтажек.
Не секрет, нелегко пробить сигнал через металлические конструкции и бетонные перегородки, которые значительно снижают его проникновение. Для решения этой задачи оператор задействовал LTE‑1800 и LTE‑2600 — наиболее эффективные диапазоны для достижения качества мобильной связи в городских локациях с высокой плотностью населения.
В итоге за последний месяц трафик передачи данных вырос в 2,5 раза.
— Важным фактором при покупке квартиры является не только цена, состояние и расположение жилья, но и доступность цифровых сервисов. Выбирая недвижимость, люди обращают внимание на наличие мобильной связи. Поэтому планируя развитие сети, мы обязательно учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить будущих жильцов скоростным интернетом, — рассказывает директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.
Эксперты МегаФона, на основе анализа обезличенных данных, подтвердили, что средний возраст жильцов новых многоэтажных домов 30-35 лет. По данным «Авито» в июле 2023 года спрос на квартиры в новостройках увеличился на 17%, предложение — на 7%, а цены снизились на 1% как по стоимости за объект, так и в пересчете за квадратный метр. На Ростовскую область приходится 2,3% поисковых запросов посетителей ресурса.