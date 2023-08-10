В ростовских ЖК интернет-трафик вырос в 2,5 раза

Эксперты МегаФона, на основе анализа обезличенных данных, подтвердили, что средний возраст жильцов новых многоэтажных домов 30-35 лет. По данным «Авито» в июле 2023 года спрос на квартиры в новостройках увеличился на 17%, предложение — на 7%, а цены снизились на 1% как по стоимости за объект, так и в пересчете за квадратный метр. На Ростовскую область приходится 2,3% поисковых запросов посетителей ресурса.