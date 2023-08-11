«Юг Руси» доверил закупку сельхозпродукции искусственному интеллекту

Posted 11 августа, 06:30
Published 11 августа, 06:30
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Люся, т. е. Людмила — потому, что милая людям, — считают в «Юге Руси» И не только милая, но и умная.
Зарегистрировавшись у «Люси» в личном кабинете на сайте югруси24.рф, аграрии смогут самостоятельно предлагать «Югу Руси» желательную для них цену за свою продукцию. Алгоритмы искусственного интеллекта системы проанализируют имеющиеся у группы компаний контракты и автоматически одобрят закупку в случае, если экономика это позволяет. Т.е. речь идет о смарт-контрактах. Таким образом, сельхозпроизводители смогут получить лучшую цену. Зачастую — выше средней по рынку.
«Всю нашу историю мы стремились быть первыми в инновациях — отметила исполнительный директор ГК „Юг Руси“ Лариса Сулацкая. Внедрение цифровизации в наших отношениях с партнерами — очередной шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Задача сегодняшнего мероприятия была в том, чтобы показать — работа с помощью искусственного интеллекта — это выгодно, удобно и просто».