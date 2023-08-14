Компания «БАС» на Всероссийском интенсиве презентовала онлайн-игру по применению БАС

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:34
Игра вызвала неподдельный интерес и стала одним из резонансных событий Всероссийского интенсива и отрасли в целом. По словам Алексея Варятченко, смысл игры — в том, чтобы представители команд поняли, что существует намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем они себе представляют. Примечательно, что во многих экономических моделях дрон должен находиться в воздухе минимум 5-6 часов ежедневно, поскольку иначе эксплуатант попадает в зону нерентабельности. Игра показывает, что лучше: взять БАС в аренду, в лизинг либо сразу купить. Игра — это своеобразный справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников в легкоусвояемой форме.
Сегодня компания «БАС», созданная «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), обеспечивающей формирование эффективной транспортной инфраструктуры в стране, и Фонда поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), является первым на российском рынке оператором БПЛА с госучастием.
«Мы объединили экспертное сообщество, деятельность которого направлена на увеличение отечественного флота беспилотной авиации и разработку инструментов для его продвижения на рынке, включая лизинговые механизмы. Так вот, в процессе нашей экспертной работы мы увидели, что в разных субъектах разный уровень восприятия возможностей использования беспилотников. Мы стали думать, как наглядно донести им информацию о возможностях БАС и показать, какие потребности можно закрыть с их помощью. Так, при участии специалистов ГТЛК, появилась деловая игра по разработке сценария применения дронов, создание которой мы закончили как раз перед „Архипелагом“, — отметил глава компании.
Игра состоит из двух частей. Первоначально участникам предстояло работать с теорией, с бланками для определения своих потребностей. Затем, когда они понимали устройство рынка беспилотников и его услуг, переходили в онлайн-часть для решения практических задач. Финальным заданием была разработка проекта по собственному региону с реальными показателями.
«В игре три типовых задания. Первое — мониторинг лесного хозяйства (например, кейсы с лесными пожарами, подсчетами особей диких животных), второе — перевозка и доставка грузов, третье — сельскохозяйственные работы (например, кейс с химобработкой угодий от вредителей). Участники учились подсчитывать площади лесов и протяженность маршрутов, ограничения грузов по весу — в общем, большой простор для творчества», — отметил Варятченко.
Для оценки команд использовался комплексный подход. Помимо четкой подачи информации о потребностях, необходимо было учитывать насколько концептуально и грамотно сформулированы задачи и насколько возможна реализация, иными словами — подача, смысл, исполнение.
При этом работали два жюри. Первое было сформировано из представителей ГТЛК, НТИ, компаний-производителей, ассоциации «Аэронекст» и двух экспертов ООО «БАС». Второе жюри было собрано прямо на месте из участников команд. Гран-при присуждался именно вторым жюри — приз вручили команде Республики Башкортостан. Вместе с тем, по оценке профессионального жюри, победили команда Республики Саха (I место), Санкт-Петербурга (II) и Псковской области (III).