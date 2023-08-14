Компания «БАС» на Всероссийском интенсиве презентовала онлайн-игру по применению БАС

«Мы объединили экспертное сообщество, деятельность которого направлена на увеличение отечественного флота беспилотной авиации и разработку инструментов для его продвижения на рынке, включая лизинговые механизмы. Так вот, в процессе нашей экспертной работы мы увидели, что в разных субъектах разный уровень восприятия возможностей использования беспилотников. Мы стали думать, как наглядно донести им информацию о возможностях БАС и показать, какие потребности можно закрыть с их помощью. Так, при участии специалистов ГТЛК, появилась деловая игра по разработке сценария применения дронов, создание которой мы закончили как раз перед „Архипелагом“, — отметил глава компании.