Чем новая пошлина на экспорт может обернуться для производителей удобрений в России

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Напомним, что сейчас ставка составляет 23,5%, ее взимают с разницы между
таможенной стоимостью удобрений и уровнем в $450 за тонну. Эта действующая
пошлина не смогла принести ожидаемых поступлений в бюджет. Они должны были
достигнуть 119 миллиардов рублей, но из-за падения цен на удобрения этот
показатель составил только шесть миллиардов. Дело в том, что стоимость калийных и
азотных удобрений снизилась ниже черты отсечения, и их производители практически
не платили пошлину.
По данным Forbes, ситуацию хотят кардинально изменить новой ставкой, которая
может составить 8% со всех видов удобрений, независимо от ценовой конъюнктуры.
Минфин считает, что новая ставка принесет дополнительные поступления, хотя и в
меньшем объеме, чем изначально планировалось. Речь идет о сумме в 87
миллиардов рублей до конца текущего года.
Пошлину намереваются ввести уже с 1 сентября, она должна действовать до конца
2024 года. В Минфине уверяют, что производители не ощутят сильных последствий от
нововведений.
«Основные производители минеральных удобрений вполне способны справиться с
изъятиями, которые в сумме должны составить в среднем 10% их операционной
прибыли или 15% от свободного денежного потока за 2022 год», — пишет издание со
ссылкой на информацию министерства.
Однако независимый эксперт Леонид Хазанов выразил мнение, что новая пошлина
может привести к дискриминации производителей сложных удобрений, так как в этом
случае не берутся в расчет себестоимость и рентабельность, которые зависят от вида
удобрения, от сложности и длины технологического производственного цикла и
стоимости сырья. Хазанов поясняет, что себестоимость производства калийных и
азотных удобрений гораздо ниже, чем фосфорных и сложных удобрений.
Такую же точку зрения высказал и Михаил Рыбников, генеральный директор компании
«Фосагро», являющейся лидером отрасли. Он также выступил за дифференциацию
пошлины для разных производителей.
«Если это не учесть, то огромная доля дополнительного налогового бремени в десятки
миллиардов рублей перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по
инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном
рынке», — уточнил эксперт.
Дело в том, что производители минеральных удобрений реализуют масштабные
инвестиционные программы и крупные социальные проекты. Только за последние 10
лет в развитие отрасли были вложены 1,8 трлн рублей, налогов за этот же период
было уплачено 600 млрд рублей. Причем инвестиции в развитие рудно-сырьевой базы
и производственных мощностей производителей сложных удобрений — это «долгие
деньги», отдача от которых проявляется лишь через десять и более лет.
Что касается социальных программ крупных игроков рынка, то это тоже солидные
вложения в регионах присутствия: в строительство и содержание социальной
инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, в поддержку
работников, в медицину, культуру и образование, в экологию, благотворительность и
меценатство.
Особенно хорошо это понимают власти регионов, где работают крупные предприятия
отрасли по производству минеральных удобрений. Так, свой комментарий по поводу
инициативы Минфина дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он
рассказал, что в области расположены три предприятия, входящие по производству
удобрений. Из них добывают апатит-нефелиновую руду, налог на добычу которой за
последние три года повышался уже дважды, причем суммарно ставка налога с учетом
коэффициента ренты выросла в семь раз.
Кроме того, предприятия, производящие апатитовый концентрат, каждый год
направляют миллиарды рублей на поддержание и развитие рудно-сырьевой базы, что
позволяет реализовывать крупномасштабные проекты. В итоге получается, что
производители фосфорсодержащих удобрений работают с учетом высокой
финансовой нагрузки, в отличие от предприятий, выпускающих азотные удобрения.
«Если ввести единую ставку, то это приведет к уменьшению инвестиционных
возможностей компаний. Исключить эти риски поможет дифференцированный подход
к распределению нагрузки по уплате экспортной пошлины на различные виды
минеральных удобрений с учетом уровня их рентабельности», — считает губернатор.
Аналогичное мнение выразила и член Совфеда от Мурманской области Татьяна
Сахарова, подчеркнув, что нужно учитывать мнение всех заинтересованных сторон в
этом вопросе.
Сахарова уверена, что в этом вопросе нужно учитывать уровень расходов и
социальной нагрузки предприятий, так как затраты на изготовление простых и
сложных удобрений различные. Она считает, что дифференцированный подход
позволит не допустить налогового перекоса.
Конкретный подход к распределению нагрузки озвучил президента Российского Союза
химиков Виктор Иванов в комментарии РИА «Новости». Он считает, что будет
правильным установить пошлину с разными ставками в зависимости от вида
экспортируемого удобрения. По его мнению, для сохранения баланса ставка на
сложные удобрения должна быть на 1-2 процентных пункта ниже, чем для одинарных
азотных и калийных удобрений.
Аналогичного мнения придерживается и старший аналитик Инвестиционного банка
«Синара» Дмитрий Смолин. По информации «Российской газеты», он считает, что для
комплексных удобрений ставки должны быть ниже, чем для азотных или калийных в
силу разной рентабельности производства.