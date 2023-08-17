Чем новая пошлина на экспорт может обернуться для производителей удобрений в России

Дело в том, что производители минеральных удобрений реализуют масштабные

инвестиционные программы и крупные социальные проекты. Только за последние 10

лет в развитие отрасли были вложены 1,8 трлн рублей, налогов за этот же период

было уплачено 600 млрд рублей. Причем инвестиции в развитие рудно-сырьевой базы

и производственных мощностей производителей сложных удобрений — это «долгие

деньги», отдача от которых проявляется лишь через десять и более лет.

Что касается социальных программ крупных игроков рынка, то это тоже солидные

вложения в регионах присутствия: в строительство и содержание социальной

инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, в поддержку

работников, в медицину, культуру и образование, в экологию, благотворительность и

меценатство.