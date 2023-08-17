Genotek и школьники обнаружили среди рыбной продукции фальсификат

Так, в рамках исследования было установлено, что под видом тарани продается сазан, за осьминога выдавались щупальца гигантского кальмара, а под видом мяса черепахи продавали обычную курицу. Также школьники выявили, что под видом икры палтуса, щуки, маринованных улиток в магазинах продается имитация, которая производится из желеобразователей.