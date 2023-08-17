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Genotek и школьники обнаружили среди рыбной продукции фальсификат

Genotek и школьники обнаружили среди рыбной продукции фальсификат

17 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Ученики образовательного центра «Сириус» совместно с экспертами компании Genotek и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провели проверку рыбной продукции, представленной в местных российских магазинах, на наличие фальсификации.

Издание информирует, что школьники при поддержке специалистов Genotek и ВНИРО проверили соответствие указанной на упаковке рыбной продукции информации фактическим характеристикам продуктов. Для этого из образцов рыбы и морепродуктов выделили ДНК, определенный фрагмент (ген цитохромоксидазы I), который далее был отсеквенирован («прочитан»), пишет gazeta.ru

Школьники смогли определить фактическую видовую принадлежность исследованных образцов путем проведения сопоставления полученных енетических последовательностей с информацией из баз данных.

Так, в рамках исследования было установлено, что под видом тарани продается сазан, за осьминога выдавались щупальца гигантского кальмара, а под видом мяса черепахи продавали обычную курицу. Также школьники выявили, что под видом икры палтуса, щуки, маринованных улиток в магазинах продается имитация, которая производится из желеобразователей.

Для получения таких результатов учениками лицея были использованы молекулярно-генетические методы. Работая над проектом, предложенным партнером образовательного центра, ученики получили возможность изучить методы выделения ДНК, ПЦР, секвенирования по Сенгеру, а также смогли поработать с базами генетических данных.

Исследование проводилось в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В 2023 году она реализуется уже восьмой раз. Проекты для образовательной программы предлагают крупные компании, выступающие в качестве партнеров «Сириуса», одним из которых является медико-генетический центр Genotek.

Компания Genotek выступает в качестве партнера образовательного центра «Сириус» четвертый год. Ранее она предлагала проекты, связанные с исследованием генетических взаимосвязей между сортами роз и хризантем.

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