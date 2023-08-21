На Дону могут синхронизировать программы ремонта и оснащения соцобъектов на селе

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Тема развития сельских территорий, для нашей области была всегда актуальна, поскольку треть жителей региона живёт на селе. Уровень обеспечения жилья сетевым газом на сегодня составляет в сельских территориях 68,7%, и это немногим выше, чем в среднем по России. Однако показатели по централизованному водоснабжению ниже среднероссийского уровня и составляют на данный момент 63,2% сельских домовладений.
Спикеры сообщили, что только за 2022 год в Ростовской области было капитально отремонтировано 17 школ, построено 19 учреждений здравоохранения, обновлено 20 учреждений культуры, приведено в нормативное состояние 188,7 км сельских автодорог.
Обновляется на селе и производство. На предприятии «Сальсксельмаш», производящем импортозамещающее навесное сельскохозяйственное и коммунальное оборудование, губернатор побывал в цехах, где недавно установили новые токарно-фрезерные станки и сварочное комплексы.
Во время экспертной площадки, Василий Голубевотметил, что успешные примеры комплексного развития следует тиражировать по всей области. Помимо губернатора региона в обсуждении приняли участие гендиректора крупных донских компаний и депутаты. Среди гостей можно было узнать председателя комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлану Мананкину, гендиректора Кировского конного завода Николая Черкезова, гендиректора ЗАО «СКВО» Анну Касьяненко, исполнительного директора компании «Ростовский колбасный завод — Тавр» Александра Ремета, гендиректора компании «Сальсксельмаш» Бориса Аксенова и президента компании «Агроконсалтинг» Владислава Синева.
В процессе обсуждения вопросов губернатор заявил о необходимости наращивать уровень обеспеченности селян централизованным водо- и газоснабжением, приводить в порядок больше автодорог, делать доступнее и качественнее образование и медицину на селе.
Участники экспертной площадки также не остались в стороне и предложили ряд инициатив для решения актуальных вопросов развития села.
Депутат Светлана Мананкина предложила установить предельный уровень софинансирования расходов для местных бюджетов в размере 1% от стоимости объекта, на который привлекаются средства федерального бюджета в рамках госпрограммы. По ее мнению, это позволит снизить нагрузки на местные бюджеты и, как следствие, вовлечь большее число районов в реализацию госпрограммы, а также привлечь больший объем средств федерального бюджета.
— Программы ремонта и оснащения соцобъектов не синхронизированы, и проходит достаточно много времени, прежде чем обновлённое учреждение начинает принимать людей. Поэтому если мы вкладываем деньги в ремонт или строительство объекта, то оборудование должно появляться практически сразу после того, как здание будет готово. Все вопросы должны синхронизироваться, — пояснила Светлана Мананкина.
В свою очередь, предложил добавить в региональное законодательство возможность получить инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, который вкладывает средства в учреждения образования в сельской местности.
Владислав Синев обратил внимание на механизмы, которые уже сейчас активно используются бизнесом.
— Это вычет налога на прибыль, который можно применять при поддержке объектов культуры. Предлагаю расширить действие этого закона, распространив его на детские сады, школы в сельской местности, — сказал Владислав Синев.
С предложениями выступили и другие участники экспертной площадки. Губернатор выслушал инициативы экспертов и поддержал их, поручив внимательно проработать для последующей реализации.
— Все прозвучавшие предложения будут рассмотрены министерствами, в том числе с точки зрения того, что можно реализовать уже в течениеследующего года, а какие возможности предусмотреть в ближайшей перспективе, — подвел итог обсуждению Василий Голубев.
Напомним, что в этом году по программе предусмотрено финансирование 68 объектов инженерной инфраструктуры в 18 районах области. Строится и реконструируется 24 объекта газификации и водоснабжения, реализуется восемь проектов под жилищную застройку. Запланирована реконструкция двух объектов водоснабжения, обновление восьми сельских ДК, ремонт сельских автодорог. Реализация мероприятий госпрограммы в этом году позволит улучшить условия жизни для 80 тысяч человек.