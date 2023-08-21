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На Дону могут синхронизировать программы ремонта и оснащения соцобъектов на селе

На Дону могут синхронизировать программы ремонта и оснащения соцобъектов на селе

21 августа 2023, 09:31
Фото: donland.ru
На Дону могут синхронизировать программы ремонта и оснащения соцобъектов на селе
Накануне в Целинском районе прошло выездное заседание с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева. Основной темой экспертной площадки стали вопросы комплексного развития сельских территорий.

Тема развития сельских территорий, для нашей области была всегда актуальна, поскольку треть жителей региона живёт на селе. Уровень обеспечения жилья сетевым газом на сегодня составляет в сельских территориях 68,7%, и это немногим выше, чем в среднем по России. Однако показатели по централизованному водоснабжению ниже среднероссийского уровня и составляют на данный момент 63,2% сельских домовладений.

Спикеры сообщили, что только за 2022 год в Ростовской области было капитально отремонтировано 17 школ, построено 19 учреждений здравоохранения, обновлено 20 учреждений культуры, приведено в нормативное состояние 188,7 км сельских автодорог.

Обновляется на селе и производство. На предприятии «Сальсксельмаш», производящем импортозамещающее навесное сельскохозяйственное и коммунальное оборудование, губернатор побывал в цехах, где недавно установили новые токарно-фрезерные станки и сварочное комплексы.

Фото: donland.ru

Во время экспертной площадки, Василий Голубевотметил, что успешные примеры комплексного развития следует тиражировать по всей области. Помимо губернатора региона в обсуждении приняли участие гендиректора крупных донских компаний и депутаты. Среди гостей можно было узнать председателя комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлану Мананкину, гендиректора Кировского конного завода Николая Черкезова, гендиректора ЗАО «СКВО» Анну Касьяненко, исполнительного директора компании «Ростовский колбасный завод — Тавр» Александра Ремета, гендиректора компании «Сальсксельмаш» Бориса Аксенова и президента компании «Агроконсалтинг» Владислава Синева.

В процессе обсуждения вопросов губернатор заявил о необходимости наращивать уровень обеспеченности селян централизованным водо- и газоснабжением, приводить в порядок больше автодорог, делать доступнее и качественнее образование и медицину на селе.

Участники экспертной площадки также не остались в стороне и предложили ряд инициатив для решения актуальных вопросов развития села.

Депутат Светлана Мананкина предложила установить предельный уровень софинансирования расходов для местных бюджетов в размере 1% от стоимости объекта, на который привлекаются средства федерального бюджета в рамках госпрограммы. По ее мнению, это позволит снизить нагрузки на местные бюджеты и, как следствие, вовлечь большее число районов в реализацию госпрограммы, а также привлечь больший объем средств федерального бюджета.

Фото: donland.ru

— Программы ремонта и оснащения соцобъектов не синхронизированы, и проходит достаточно много времени, прежде чем обновлённое учреждение начинает принимать людей. Поэтому если мы вкладываем деньги в ремонт или строительство объекта, то оборудование должно появляться практически сразу после того, как здание будет готово. Все вопросы должны синхронизироваться, — пояснила Светлана Мананкина.

В свою очередь, предложил добавить в региональное законодательство возможность получить инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, который вкладывает средства в учреждения образования в сельской местности.

Владислав Синев обратил внимание на механизмы, которые уже сейчас активно используются бизнесом.

— Это вычет налога на прибыль, который можно применять при поддержке объектов культуры. Предлагаю расширить действие этого закона, распространив его на детские сады, школы в сельской местности, — сказал Владислав Синев.

С предложениями выступили и другие участники экспертной площадки. Губернатор выслушал инициативы экспертов и поддержал их, поручив внимательно проработать для последующей реализации.

— Все прозвучавшие предложения будут рассмотрены министерствами, в том числе с точки зрения того, что можно реализовать уже в течениеследующего года, а какие возможности предусмотреть в ближайшей перспективе, — подвел итог обсуждению Василий Голубев.

Напомним, что в этом году по программе предусмотрено финансирование 68 объектов инженерной инфраструктуры в 18 районах области. Строится и реконструируется 24 объекта газификации и водоснабжения, реализуется восемь проектов под жилищную застройку. Запланирована реконструкция двух объектов водоснабжения, обновление восьми сельских ДК, ремонт сельских автодорог. Реализация мероприятий госпрограммы в этом году позволит улучшить условия жизни для 80 тысяч человек.

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