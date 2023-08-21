На Дону могут синхронизировать программы ремонта и оснащения соцобъектов на селе

Тема развития сельских территорий, для нашей области была всегда актуальна, поскольку треть жителей региона живёт на селе. Уровень обеспечения жилья сетевым газом на сегодня составляет в сельских территориях 68,7%, и это немногим выше, чем в среднем по России. Однако показатели по централизованному водоснабжению ниже среднероссийского уровня и составляют на данный момент 63,2% сельских домовладений.