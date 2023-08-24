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Василий Голубев назвал Таганрог IT-столицей на Всероссийском молодежном форуме «ФИЧА»

Василий Голубев назвал Таганрог IT-столицей на Всероссийском молодежном форуме «ФИЧА»

24 августа 2023, 08:47
Фото: donland.ru
В Таганроге стартовал I Всероссийский молодежный форум IT-технологий «ФИЧА». Он собрал вместе более пятисот молодых разработчиков из различных регионов России.

На протяжении трех дней начинающие IT-специалисты и студенты будут делиться опытом и создавать инновационные продукты. Приветствовал участников мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Перед началом мероприятия губернатор посетил инженерно-технологическую академию ЮФУ, где сегодня, на базе девяти учебных лабораторий изучают современные информационные технологии. Здесь студенты академии ЮФУ разрабатывают мобильные приложения, программы по кибербезопасности и развивают цифровые возможности для бизнеса с использованием блокчейн-технологий.

На форуме были представлены и площадки партнеров, на которых можно было увидеть новое оборудование для реабилитации опорно-двигательного аппарата на беспроводных датчиках, демоверсии видеоигр и выставку квадракоптеров, собранных волонтерами Таганрога на базе цифровой молодежной лиги «Движение вверх».

Фото: donland.ru

Во время своего выступления, губернатор Василий Голубев подчеркнул, что донская земля неслучайно стала местом встречи лучших юных инженерных кадров со всей страны.

— Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями, на душу населения он лидирует в стране. Именно поэтому сегодняшний форум проходит здесь, в Таганроге, — сказал Василий Голубев.

Сегодня Ростовская область стоит в числе самых продвинутых регионов РФ по внедрению IT-технологий и разработке программного обеспечения. Также она занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации.

Прозвучало и приветственное слово, направленное заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

— Практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Это одна из главных технологий 21-го века которая позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли. Поэтому сегодня как никогда важно развивать цифровые технологии, которые помогут цифровой трансформации, — говорилось в приветствии вице-премьера.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что у региона есть все, чтобы реализовать задачу создания новых IT-технологий и нового программного обеспечения.

Фото: donland.ru
— Сегодня на Дону в IT-сфере работают более 1000 компаний и 3000 предпринимателей. Они составляют основу будущего процесса — созданиякачественных отечественных разработок. И несколько таких разработок мы посмотрели сегодня в Южном федеральном университете, который уже идет по этому пути. Высоты покоряются тому, кто идет вперёд, — заявил глава региона.

Добавим, что форум «ФИЧА» проходит в Таганроге с 23 по 27 августа. За это время участники мероприятия будут общаться между собой, делиться наработками на площадках форума и побывают в IT-компаниях. На хакатоне команды создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. Самые молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. По итогам форума планируется разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.

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