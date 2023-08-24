Василий Голубев назвал Таганрог IT-столицей на Всероссийском молодежном форуме «ФИЧА»

Добавим, что форум «ФИЧА» проходит в Таганроге с 23 по 27 августа. За это время участники мероприятия будут общаться между собой, делиться наработками на площадках форума и побывают в IT-компаниях. На хакатоне команды создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. Самые молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. По итогам форума планируется разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.