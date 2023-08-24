Василий Голубев назвал Таганрог IT-столицей на Всероссийском молодежном форуме «ФИЧА»

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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На протяжении трех дней начинающие IT-специалисты и студенты будут делиться опытом и создавать инновационные продукты. Приветствовал участников мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Перед началом мероприятия губернатор посетил инженерно-технологическую академию ЮФУ, где сегодня, на базе девяти учебных лабораторий изучают современные информационные технологии. Здесь студенты академии ЮФУ разрабатывают мобильные приложения, программы по кибербезопасности и развивают цифровые возможности для бизнеса с использованием блокчейн-технологий.
На форуме были представлены и площадки партнеров, на которых можно было увидеть новое оборудование для реабилитации опорно-двигательного аппарата на беспроводных датчиках, демоверсии видеоигр и выставку квадракоптеров, собранных волонтерами Таганрога на базе цифровой молодежной лиги «Движение вверх».
Во время своего выступления, губернатор Василий Голубев подчеркнул, что донская земля неслучайно стала местом встречи лучших юных инженерных кадров со всей страны.
— Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями, на душу населения он лидирует в стране. Именно поэтому сегодняшний форум проходит здесь, в Таганроге, — сказал Василий Голубев.
Сегодня Ростовская область стоит в числе самых продвинутых регионов РФ по внедрению IT-технологий и разработке программного обеспечения. Также она занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации.
Прозвучало и приветственное слово, направленное заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
— Практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Это одна из главных технологий 21-го века которая позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли. Поэтому сегодня как никогда важно развивать цифровые технологии, которые помогут цифровой трансформации, — говорилось в приветствии вице-премьера.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что у региона есть все, чтобы реализовать задачу создания новых IT-технологий и нового программного обеспечения.
— Сегодня на Дону в IT-сфере работают более 1000 компаний и 3000 предпринимателей. Они составляют основу будущего процесса — созданиякачественных отечественных разработок. И несколько таких разработок мы посмотрели сегодня в Южном федеральном университете, который уже идет по этому пути. Высоты покоряются тому, кто идет вперёд, — заявил глава региона.
Добавим, что форум «ФИЧА» проходит в Таганроге с 23 по 27 августа. За это время участники мероприятия будут общаться между собой, делиться наработками на площадках форума и побывают в IT-компаниях. На хакатоне команды создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. Самые молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. По итогам форума планируется разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.