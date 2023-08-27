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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В России станут изучать китайский язык в вузах

27 августа 2023, 15:07
Андрей Фурсенко сообщил, что китайский язык будет включен в программы российских вузов, так как он становится одним из основных мировых языков в науке.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, китайский язык будет включен в программы российских вузов. Помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко отметил, что китайский становится одним из основных мировых языков в научной сфере, поэтому его изучение будет востребовано для подготовки исследователей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако Фурсенко также отметил важность сохранения русского языка как основного языка научного общения. Согласно его словам, около трети научной литературы в мире публикуется на китайском языке.

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