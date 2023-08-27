В России станут изучать китайский язык в вузах

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, китайский язык будет включен в программы российских вузов. Помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко отметил, что китайский становится одним из основных мировых языков в научной сфере, поэтому его изучение будет востребовано для подготовки исследователей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако Фурсенко также отметил важность сохранения русского языка как основного языка научного общения. Согласно его словам, около трети научной литературы в мире публикуется на китайском языке.