Форум БРИКС «Облачный город» в Москве посетили гости из 30 стран

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
На пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?» выступили спикеры из Индии и Филиппин, а также ведущие российские специалисты в области VR, AR и нейросетей. Всего участниками форума стали гости из 30 государств, пишет ridus.ru.
В основном говорили о том, как сделать блага цивилизации общедоступными. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, банкир, профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус выразил уверенность в том, что искусственный интеллект может помочь человечеству в борьбе с бедностью.
По его словам, технологии будущего должны быть нацелены на преодоление бедности. Он отметил, что сегодня банки сами решают, кому и какие финансовые услуги оказывать, однако финансовую систему нужно спроектировать так, чтобы все люди могли получить услуги, которые им необходимы.
Ученый призвал не забывать, что технологии — это только инструмент, который сам по себе не может ничего изменить. Правильно использовать инновационные достижения — как раз задача человека.
Центральной темой второго дня форума станет экономика. В рамках сессии «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета по новой национальной политике сотрудничества Министерства сотрудничества Индии Суреш Прабху и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поговорят о том, как цифровая революция меняет экономику, влияет на городскую жизнь и какова роль бизнеса в цифровизации городов.