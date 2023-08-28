Форум БРИКС «Облачный город» в Москве посетили гости из 30 стран

По его словам, технологии будущего должны быть нацелены на преодоление бедности. Он отметил, что сегодня банки сами решают, кому и какие финансовые услуги оказывать, однако финансовую систему нужно спроектировать так, чтобы все люди могли получить услуги, которые им необходимы.