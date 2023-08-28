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Форум БРИКС «Облачный город» в Москве посетили гости из 30 стран

Форум БРИКС «Облачный город» в Москве посетили гости из 30 стран

28 августа 2023, 07:59
Фото: ixbt.com
В Москве с 27 по 29 августа 2023 года проходит международный форум инноваций БРИКС «Облачный город». В первый день спикеры поговорили о технологиях, делающих жизнь горожан более комфортной и безопасной.

На пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?» выступили спикеры из Индии и Филиппин, а также ведущие российские специалисты в области VR, AR и нейросетей. Всего участниками форума стали гости из 30 государств, пишет ridus.ru.

В основном говорили о том, как сделать блага цивилизации общедоступными. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, банкир, профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус выразил уверенность в том, что искусственный интеллект может помочь человечеству в борьбе с бедностью.

По его словам, технологии будущего должны быть нацелены на преодоление бедности. Он отметил, что сегодня банки сами решают, кому и какие финансовые услуги оказывать, однако финансовую систему нужно спроектировать так, чтобы все люди могли получить услуги, которые им необходимы.

Ученый призвал не забывать, что технологии — это только инструмент, который сам по себе не может ничего изменить. Правильно использовать инновационные достижения — как раз задача человека.

Центральной темой второго дня форума станет экономика. В рамках сессии «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета по новой национальной политике сотрудничества Министерства сотрудничества Индии Суреш Прабху и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поговорят о том, как цифровая революция меняет экономику, влияет на городскую жизнь и какова роль бизнеса в цифровизации городов.

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