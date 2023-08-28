Врач рассказала как менопауза влияет на сексуальную жизнь

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Специалист объяснила, что в период климакса и менопаузы уровень гормонов в организме женщины снижается. Это может вызывать различные изменения в половой системе и приводить к дискомфорту во время полового акта. Некоторые женщины из-за этого могут отказываться от секса, пишет ИА RuNews24.ru
Однако необходимо понять, что половое влечение и способность испытывать оргазм у женщины после менопаузы не уменьшаются так сильно, как уровень гормонов. Поэтому нет причин отказываться от интимной близости. Секс является важной частью эмоциональной жизни женщины. Во время полового акта вырабатываются гормоны, которые влияют на общее самочувствие и настроение.