rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Врач рассказала как менопауза влияет на сексуальную жизнь

28 августа 2023, 11:42
Врач акушер-гинеколог Зухра Исмаилова поделилась своим мнением о том, что в обществе распространено предубеждение, будто женщина после 50 лет должна забыть о своей сексуальной жизни и посвятить себя только работе и дому. Однако это неправильное убеждение, от которого нужно избавиться.

Специалист объяснила, что в период климакса и менопаузы уровень гормонов в организме женщины снижается. Это может вызывать различные изменения в половой системе и приводить к дискомфорту во время полового акта. Некоторые женщины из-за этого могут отказываться от секса, пишет ИА RuNews24.ru

Однако необходимо понять, что половое влечение и способность испытывать оргазм у женщины после менопаузы не уменьшаются так сильно, как уровень гормонов. Поэтому нет причин отказываться от интимной близости. Секс является важной частью эмоциональной жизни женщины. Во время полового акта вырабатываются гормоны, которые влияют на общее самочувствие и настроение.

Подпишитесь
«Бомжи лучше живут»: как дети Ростовской области отдыхают по бесплатным путевкам
Сегодня, 12:21
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
Сегодня, 12:35
Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей
Сегодня, 11:56
Эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации
Сегодня, 11:22
В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
Сегодня, 11:17
Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем
Сегодня, 11:15