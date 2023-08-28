Врач рассказала как менопауза влияет на сексуальную жизнь

Врач акушер-гинеколог Зухра Исмаилова поделилась своим мнением о том, что в обществе распространено предубеждение, будто женщина после 50 лет должна забыть о своей сексуальной жизни и посвятить себя только работе и дому. Однако это неправильное убеждение, от которого нужно избавиться.