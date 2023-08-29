Обзор лучших детских садов в районах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Перечень государственных детских садов с их официальными сайтами можно найти на ресурсах районных и городских администраций.
В Ворошиловском районе Ростова насчитывается порядка пятнадцати муниципальных детских садов и двух десятков частных.
В числе лучших детских дошкольных образовательных заведений Ворошиловского района, набравших наибольшее количество положительных отзывов, — детсады № 304 (4,9 балла из 5,0 возможных) и № 49 (4,8 балла).
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) города Ростова-на-Дону «Детский сад № 304» расположено в микрорайоне Северный, в доме № 11/1 по улице Беляева. Детсад рассчитан на пять с небольшим сотен детей.
Как следует из информации на официальном сайте «Родничка», детский сад был основан в 1983 году и до 1998 года находился в ведомстве завода «Ростсельмаш», а впоследствии перешел под управление городского муниципалитета.
В «Родничке» есть группы полного дня, кратковременного пребывания и выходного дня. Кроме того, детей по возрасту объединяют в младшие, средние, старшие и смешанные группы. В учреждении работают психолог и логопед, с детьми проводятся развивающие занятия по разным направлениям, включая иностранные языки, а еще здесь есть бассейн.
В своих отзывах родители воспитанников отмечают профессионализм и доброжелательность воспитателей, нянечек и заведующей учреждения, а также качественное и вкусное питание.
Муниципальный детсад № 49 располагается сразу в трех зданиях: на улице Добровольского, 36/4, на проспекте Михаила Нагибина, 25а и на ул. Пацаева, 11. «Олененок» рассчитан примерно на 750 мест.
Здесь имеются группы для детей разных возрастов, с воспитанниками регулярно проводятся развивающие занятия. В числе плюсов родители малышей называют высокий уровень квалификации персонала, обширную программу развития для детей, наличие дополнительных кружков и ухоженную территорию учреждения.
С более подробной информацией о детсаде № 49 можно ознакомиться на его официальном сайте.
В Железнодорожном районе Ростова работают четырнадцать муниципальных детских садов и двадцать один частный. Большинство положительных отзывов набрали детсады № 66 (4,9 балла) и «Капитошка» (4,8 балла).
Как сообщается на официальном сайте дошкольного учреждения, оно было создано в 1968 году и первоначально находилось под управлением СУ-113 треста «Ростовстрой». В 1990 году детский сад перешел под городское управление.
Здесь есть группы для детей в возрасте одного — трех, трех — четырех и пяти — шести лет. С малышами хорошо занимаются: обучают их игре на пианино и в шахматы, рисованию, актерскому мастерству, развитию речи, английскому и танцам. Кроме того, в детском саду имеются спорткомплекс и библиотека, а еще с детьми работают психолог и логопед.
Детский сад расположен по адресу: улица Плеханова, 1а. Родители воспитанников в своих отзывах рассказывают о профессионализме и заботливости воспитателей, чистоте и безопасности территории, а также хорошо характеризуют руководителя дошкольного учреждения.
Этот детсад, как сообщается на официальном сайте организации, работает сразу в двух районах города. В частности, в Железнодорожном районе он находится в доме № 12 на улице Мадояна.
В садике есть ясельная, младшая, средняя и старшая группы. Дети получают творческое и спортивное развитие: занимаются плаванием и танцами, учатся музыке, рисованию и игре в шахматы, изучают иностранные языки и грамоту. В детском саду также работают логопед, педиатр и психолог.
Родители воспитанников отмечают хорошую подготовку детей к школе, высокую квалификацию педагогов и разнообразие направлений развивающих занятий.
На территории Кировского района действуют одиннадцать муниципальных и восемь частных дошкольных организаций. Самое большое число положительных отзывов набрали детские сады № 70 (4,9 балла) и № 50 (4,8 балла).
Детский сад в доме № 198 по улице Социалистической местные жители ценят за удачное расположение, зеленую и чистую территорию, квалифицированных и доброжелательных воспитателей, красочные утренники и компетентное руководство.
В детском саду есть младшие, средние и старшие группы, небольшие по численности, что тоже нравится родителям воспитанников. С детьми проводятся развивающие и учебные занятия в игровом формате — это помогает малышам лучше усвоить информацию.
Более подробную информацию об учреждении можно получить на его официальном сайте.
Этот садик весьма популярен у ростовчан, имеющих детей дошкольного возраста. В числе преимуществ детсада № 50, если судить по отзывам родителей малышей, — чистота и уют, профессионализм и доброжелательность персонала, наличие бассейна и вкусное питание.
Группы в детском саду комплектуются с учетом не только возраста детей, но и их состояния здоровья, специфики образовательной программы и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Более подробно о детсаде № 50 можно узнать на официальном сайте организации.
Всего в Ленинском районе насчитывается одиннадцать муниципальных и десять частных детских садов. Наиболее популярен у местных жителей детсад № 232, набравший максимальное количество баллов — 5,0 из 5,0 возможных.
Как сообщается на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения, детсад № 232 был образован в 1971 году и сначала выполнял функции ясли-сада при Ростовском опытном заводе ассоциации «Монтажавтоматика». Впоследствии, в 1992 году, он был передан городу.
Ежедневно детский сад на улице Катаева, 47 посещают порядка четырех сотен воспитанников. С детьми проводятся развивающие занятия, также малыши могут посещать творческие кружки по интересам. В своих отзывах родители говорят об учреждении как о лучшем детсаде в городе по всем параметрам.
На территории Октябрьского работают восемнадцать муниципальных и полтора десятка частных детских садов, из которых наибольшее количество положительных отзывов набрали детсады № 29 (4,9 балла) и 19 (4,8 балла).
Это дошкольное образовательное учреждение расположилось в доме № 8 на Измайловском бульваре. Юные воспитанники детского сада имеют возможность изучать основы конструирования и лепки, развивают речь, получают музыкальное воспитание и при необходимости могут заниматься с психологом и логопедом.
Детсад «Ласточка», как следует из информации на официальном сайте образовательного учреждения, был создан в 1995 году и находился на балансе штаба Северо-Кавказского военного округа (СКВО).
Горожане в своих отзывах пишут о высоком качестве дошкольного образования, высокой квалификации воспитателей, доброжелательном и внимательном отношении персонала детского сада к воспитанникам.
В Первомайском районе действуют двадцать шесть муниципальных и двадцать два частных детсада. Наибольшее число положительных отзывов от родителей получили дошкольные образовательные учреждения № 11 (4,9 балла из 5,0) и № 239 (4,8 балла).
Этот садик относительно новый — он работает с весны 2012 года. В учреждении имеются ясельные, младшие, средние и старшие группы, которые посещают дети в возрасте от двух до семи лет. С детьми здесь проводятся развивающие занятия, а еще в детском саду есть спорткомплекс и работает психолог.
Родители воспитанников отзываются о детском саде «Медвежонок» как о замечательном месте, где работают доброжелательные и любящие детей люди.
Детский сад располагается по адресу: Днепровский переулок, дом 124/7. С более подробной информацией об этом дошкольном учреждении можно ознакомиться на его официальном сайте.
Детсад был основан в 1972 году. Вплоть до 2001 года дошкольное учреждение находилось под управлением ОАО «Ростовский завод гражданской авиации № 412», а затем было передано под управление властей Ростова-на-Дону.
В «Лесной сказке» так же, как и в других детских садах, есть группы для детей разного возраста.
«Наши педагоги заботятся о всестороннем, гармоничном развитии ребенка, готовы поделиться опытом и рассказать о трудностях воспитания и обучения дошкольников, предоставляют квалифицированную консультацию по любому интересующему вопросу», — отмечается на официальном сайте организации.
Ростовчане, дети которых посещали ранее или посещают детский сад в настоящее время, в своих отзывах отмечают, что «Лесная сказка» является «самым лучшим» детсадом, в котором работают «отличные воспитатели», и вообще здесь все замечательно — от ухоженной территории до меню.
На территории Пролетарского района сегодня насчитывается двадцать четыре муниципальных детских сада и четырнадцать частных дошкольных образовательных организаций.
Больше всего положительных отзывов оставлено на два детсада: № 291 и № 115, каждый из которых набрал по 4,8 балла из 5,0 возможных.
Этот детский сад, расположенный в доме № 308/2 по проспекту 40-летия Победы, принимает юных горожан в возрасте от одного до шести лет, которые распределяются, соответственно, в младшие, средние и старшие группы. С детьми здесь проводят не только развивающие и обучающие занятия, но и помогают им с самоопределением.
Как сообщается на официальном сайте детсада, воспитанники занимаются математикой, рисованием, лепкой. Проводятся музыкальные занятия и по развитию речи. В учреждении работает логопед, а еще здесь есть своя библиотека.
Родители малышей отмечают в своих отзывах о детском саде № 291 профессионализм воспитателей, высокую квалификацию и внимательность к детям со стороны логопеда, а также вкусное питание.
Детсад № 115 Пролетарского района в былые времена находился в ведомственном подчинении объединения «Ростоблкоммунэнерго», а сегодня он — под управлением города. Здесь проводится набор детей в младшие, средние и старшие группы.
Как сообщается на официальном сайте дошкольного учреждения, с воспитанниками проводятся занятия по шахматам, музыке, математике, конструированию и развитию речи. В саду есть также спорткомплекс и библиотека.
Судя по отзывам об этом детском саде, ростовчане довольны уровнем профессиональной подготовки воспитателей, отношением к детям со стороны персонала, разнообразием направлений развивающих занятий, а также тем, что в «Олененке» с малышами регулярно проводят различные мероприятия и утренники.
В Советском районе Ростова-на-Дону в настоящее время работают двадцать семь муниципальных детских садов и восемнадцать частных. В числе лучших детсадов этой части города оказались дошкольные образовательные учреждения № 215 и № 220, набравшие по 4,9 балла каждое.
Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне Западный по адресу: Коммунистический проспект, 36/1. Здесь есть группы для детей всех возрастов, а также узконаправленная логопедическая группа.
В своих отзывах родители воспитанников и выпускников детсада отмечают высокую квалификацию воспитателей и заведующей, а также доброе и внимательное отношение к детям.
Подробнее узнать о детском саде и ознакомиться с программой воспитания можно на официальном сайте организации.
Этот детсад предлагает родителям устроить малышей в группы как полного дня, так и кратковременного пребывания. С детьми здесь занимаются шахматами, математикой, музыкой и развитием речи, обучают их петь и танцевать. Кроме того, в садике работают логопед и психолог.
Родители детей в своих отзывах пишут о чистой и безопасной территории детского сада с большим количеством зеленых насаждений, хороших воспитателях, а также о том, что в садике присутствует «дух СССР», но это, по мнению некоторых, даже хорошо.
Детсад № 220 находится по адресу: улица Зорге, 39/2. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте учреждения.
Выбирая детский садик для своего ребенка, нужно определиться, будет ли это государственное (муниципальное) дошкольное учреждение или же частное.
В первом случае пребывание малыша в садике обойдется родителям в среднем 1,5 — 4 тыс. рублей в месяц, в зависимости от группы пребывания (кратковременного или на полный день), возраста (ясельные группы дешевле), посещения занятий в кружках (оплачиваются отдельно) и иных факторов. Но в муниципальных детских садах нередки очереди.
В частном же дошкольном учреждении практически не бывает очередей, и перечень занятий с ребенком может быть намного больше, чем в муниципальном садике. Но при этом стоимость посещения будет существенно больше — в среднем плата за негосударственный детский сад составляет порядка 10 тыс. рублей в месяц.
Также родителям маленьких детей следует принять во внимание близость детского сада к дому или работе, чтобы было удобно утром привозить ребенка в сад и вечером забирать.
И конечно же, нужно внимательно изучить официальный сайт понравившегося детсада, так как именно там можно найти максимум информации об условиях пребывания малыша, программе занятий, дополнительных услугах и др.