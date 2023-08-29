Обзор лучших детских садов в районах Ростова-на-Дону

В частном же дошкольном учреждении практически не бывает очередей, и перечень занятий с ребенком может быть намного больше, чем в муниципальном садике. Но при этом стоимость посещения будет существенно больше — в среднем плата за негосударственный детский сад составляет порядка 10 тыс. рублей в месяц.