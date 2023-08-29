Продукция ТЭК — основной экспорт России на начало 2023 года

Однако после начала Специальной военной операции (СВО) ряд данных о деятельности российской энергетической компании был ограничен по соображениям безопасности. Государственные ресурсы, такие как Центральный банк и Федеральная таможенная служба, перестали публиковать или значительно сократили статистику о добыче и экспорте энергетических товаров.