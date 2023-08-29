Продукция ТЭК — основной экспорт России на начало 2023 года

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Но кто является основными потребителями этих товаров и на какие суммы идет речь? Об этом мы расскажем в нашем новом материале, пишет ИА RuNews24.ru
Однако после начала Специальной военной операции (СВО) ряд данных о деятельности российской энергетической компании был ограничен по соображениям безопасности. Государственные ресурсы, такие как Центральный банк и Федеральная таможенная служба, перестали публиковать или значительно сократили статистику о добыче и экспорте энергетических товаров.
Например, последняя доступная информация от Центрального банка относится к началу 2022 года. По данным публикации, в 2021 году страна экспортировала основные энергетические товары на сумму в 244 млрд долларов.