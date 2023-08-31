В РЭО предложили установить в школах фандоматы для приема вторсырья

Издание пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о значении фандоматов. По его словам, это необходимый шаг для создания на территории Российской Федерации экономики замкнутого цикла, а также инструмент для экопросвещения, который будет со школьных лет формировать экологически ответственное поведение. В Российском экологическом операторе предложили Минпросвещения РФ перед началом нового учебного года рассмотреть возможность установки во всех школах страны фандоматов, сообщает издание properm.ru.