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В РЭО предложили установить в школах фандоматы для приема вторсырья

В РЭО предложили установить в школах фандоматы для приема вторсырья

31 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» направила в Минпросвещения России на имя главы ведомства Сергея Кравцова письмо с предложением установить в школах во всех регионах страны фандоматы для приема вторсырья, включая бутылки из пластика и алюминия.

Издание пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о значении фандоматов. По его словам, это необходимый шаг для создания на территории Российской Федерации экономики замкнутого цикла, а также инструмент для экопросвещения, который будет со школьных лет формировать экологически ответственное поведение. В Российском экологическом операторе предложили Минпросвещения РФ перед началом нового учебного года рассмотреть возможность установки во всех школах страны фандоматов, сообщает издание properm.ru.

Школьники смогут сдавать в фандоматы бутылки из пластика, алюминия и стекла, а взамен получать вознаграждение. Московский регион активно вовлечен в данную работу. При этом Российский экологический оператор выступает связующим звеном между производителями и органами госвласти разных уровней, также принимая активное участие в развитии в России сети фандоматов.

При сдаче тары в фандоматы ученики школ смогут получать в качестве вознаграждения бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги мобильных операторов, в магазинах или заведениях общепита сетей-партнеров. По желанию школьники смогут отказаться от начисления бонусов в пользу благотворительных проектов.

Фандоматы уже установлены в образовательных учреждениях некоторых российских субъектов. Это Москва и Подмосковье. А в сентябре при поддержке Российского экологического оператора и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Проект охватит 215 школ Московской области, в каждой из которых фандоматы за бонусы будут принимать десятки единиц тары.

Фандоматы представляют собой роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на денежное вознаграждение, баллы или чеки, которые можно использовать в магазинах, заведениях общественного питания или для оплаты проезда на общественном транспорте. Они дают возможность собирать отходы из полимеров, которые пригодны на 100 процентов к вторичной переработке.

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