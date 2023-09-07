Яхья Фехратович: в Санджаке и мусульманам и православным Богом суждено жить вместе

— Изначально термин Санджак был нормальным термином в Югославии. Во время Второй мировой войны даже была такая бригада четников (отряды сербских националистов — прим. авт.) — санджакские четники. И только в 90-е годы этот термин стал приобретать негативное значение среди части политиков как нарратив. К сожалению, и у части сербского народа. Сумасшествие тогда дошло до того, что в 90-е хотели ввести кампанию по искоренению турецких слов в сербском языке, которых несколько тысяч только в живой речи. Но это сделать просто невозможно! Именно тогда, когда была война в республиках бывшей Югославии, развился некоторый страх к термину Санджак из-за стереотипа, который навязывали в СМИ и новостях. Сегодня этот миф развеян. Но тогда, когда мы приходили в парламент Сербии в качестве депутатов, на нас смотрели как на каких-то террористов. Но некоторые правые партии то сих пор пытаются сеять ненависть к нашему историческому и культурному региону. Потому что у них кроме ненависти нет другой политической идеологии. А за счет нас они пытаются собрать политические очки и привлечь сторонников.