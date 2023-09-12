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Published Сегодня, 09:54

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В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк

В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк

12 сентября 2023, 09:54
Фото: The White House/cc0/wiki
В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк
В Сети появились фото и видео с якобы новыми учебниками для школьников с сомнительными названиями «Математика госдолга США», «Основы Байденовской жизнедеятельности», «Контурные карты от В. Путина» и другие. Однако их подлинность вызывает большие сомнения. RostovGazeta выяснила, правда это или фейк.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Перед началом учебного года в социальных сетях стали появляться изображения якобы новых учебников «Основы Байденовской жизнедеятельности», «Контурные карты от В. Путина», «Математика госдолга США» и других пособий с провокационными надписями на обложках. Пользователи делились снимками и видео в социальных сетях и мессенджерах, утверждая, что, дескать, в скором времени данные предметы будут вводиться в школьную программу для того, чтобы дети разбирались в политических реалиях.

Однако, проведя небольшой анализ, RostovGazeta выяснила, что снимки и видеозаписи из книжных магазинов, являются фейковыми. И вот почему.

Во-первых, учебников с такими названиями нет в продаже в крупнейших в России сетях книжных ритейлеров — «Читай город», «Лабиринт» и других. Не продаются они и на маркетплейсах.

Во-вторых, в федеральном перечне рекомендованных учебных пособий данные учебники также отсутствуют.

В-третьих, на фото и видео учебники представлены в суперобложках, которые скрывают оригинальный переплет книги.

В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейкВ соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк
В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк
Фото: Ed Yourdon/cc by sa 2.0/flickr.com

Ну и наконец, по данным сервисов Яндекс.Фото и Foto Forensics, обложки «новых» учебников были созданы на основе уже существующих учебных пособий. Например, для создания обложки учебника «Математика госдолга США» использовали учебник по математике за 5 класс автора Н. Я. Виленкиной. А для «Основ Байденовской жизнедеятельности» пособие Н. Гололобова, Л. Льняной, Б. Хренникова « Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». Для изображения обложки «Контурных карт от Путина» использовалось пособие «География. 9 класс. Контурные карты».

Из всего этого следует, что данных учебников не существует. Более того, первые их изображения появились на развлекательных сайтах и носили шуточный характер.

Однако стоит отметить, что таких учебников не существует. Это было выяснено в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

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