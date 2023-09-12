В соцсети попали фото школьных учебников о Байдене и госдолге США: правда или фейк

Перед началом учебного года в социальных сетях стали появляться изображения якобы новых учебников «Основы Байденовской жизнедеятельности», «Контурные карты от В. Путина», «Математика госдолга США» и других пособий с провокационными надписями на обложках. Пользователи делились снимками и видео в социальных сетях и мессенджерах, утверждая, что, дескать, в скором времени данные предметы будут вводиться в школьную программу для того, чтобы дети разбирались в политических реалиях.