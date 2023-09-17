Искусственный интеллект и люминесцентный скорпион: XIV Фестиваль науки Юга России

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Традиционно организатором Фестиваля науки Юга России выступил Южный федеральный университет. Однако в выставке научных достижений приняли участие и другие вузы страны. В их числе Северо-Кавказский федеральный университет, Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки Министерства здравоохранения Российской Федерации, Майкопский государственный технологический университет и другие.
Главной темой ежегодного, уже четырнадцатого по счету фестиваля, стала связь между научными достижениями прошлого, настоящего и будущего. Слоган мероприятия звучал соответствующе: «Российская наука: прошлое, настоящее, будущее».
Сразу четыре научных направления предложили организаторы гостям: передовую инженерную школу, передовую школу естественных наук, передовую школу социально-гуманитарных наук, передовую школу спорта, туризма и креативных индустрий. Их тематике соответствовали все выставочные экспозиции и мастер-классы. Также в рамках Фестиваля науки Юга России прошли семинары, круглые столы и деловые совещания. Гвоздем программы стала лекция публициста, телеведущего и депутата Госдумы Анатолия Вассермана. Предмет лекции — искусственный интеллект и его влияние на жизнь современного человека. Как заверил эксперт, конкурентом человеку кибермозг не станет никогда.
Искусственный интеллект не хуже естественного поймет полезность разных точек зрения… Это значит, что он не станет для нас конкурентом, а, наоборот, будет не меньше человека заинтересован в выгодном взаимодействии.
Необычные достижения инженерии представил в научной экспозиции Южный федеральный университет. Студенты из Военного учебного центра продемонстрировали новейшую разработку для радиоэлектронной борьбы с дронами. Она, по заверениям молодых ученых, уже успешно применяется на практике.
Их коллеги из Астраханского государственного университета наглядно показали работу подводного робототехнического комплекса. Он необходим для изучения дна, обнаружения дефектов в корпусах кораблей и подводных лодок.
Студенты из ДГТУ устроили на стадионе настоящий театр химических чудес. Смяли 19-литровую бутылку без помощи рук, провели фаер-шоу и пригласили школьников поучаствовать в химических экспериментах.
Передовая школа естественных наук организовала на базе фестиваля маленький краеведческий центр. Институт науки о земле ЮФУ предложил гостям почувствовать себя настоящими геологами: изучить состав почвы под микроскопом и даже измерить дозу гамма-излучения и радиационный фон человека.
Биологи из Академии биологии и биотехнологий ЮФУ привезли с собой светящегося в ультрафиолете скорпиона и семейство тараканов.
На площадке передовой школы социально-гуманитарных наук свои разработки представили социологи, филологи, философы, лингвисты, журналисты и экономисты. Например, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации предложил гостям фестиваля попробовать общаться без слов, чтобы доказать важность вербальной коммуникации. На примере гигантской дженги, в которую могли сыграть все желающие, молодые ученые развеяли миф о вавилонской башне. Также студенты программы «Цифровая лингвистика» подготовили необычный аудиогид по Ростову. Он пришелся очень кстати к празднованию Дня города. Примечательно, что озвучить этот гид каждый слушатель мог собственным голосом.
«Научные достижения, которые были получены в прошлом, сегодня определяют наше технологическое лидерство, конкурентоспособность нашей страны. И сегодняшняя экспозиция посвящена именно этому. Для нас фестиваль науки не только сообщество, площадка для встреч с учеными, с экспертами, но и большая профориентационная работа, чтобы наши школьники могли сделать сознательный выбор», — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.