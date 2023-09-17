Искусственный интеллект и люминесцентный скорпион: XIV Фестиваль науки Юга России

На площадке передовой школы социально-гуманитарных наук свои разработки представили социологи, филологи, философы, лингвисты, журналисты и экономисты. Например, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации предложил гостям фестиваля попробовать общаться без слов, чтобы доказать важность вербальной коммуникации. На примере гигантской дженги, в которую могли сыграть все желающие, молодые ученые развеяли миф о вавилонской башне. Также студенты программы «Цифровая лингвистика» подготовили необычный аудиогид по Ростову. Он пришелся очень кстати к празднованию Дня города. Примечательно, что озвучить этот гид каждый слушатель мог собственным голосом.