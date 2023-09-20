В Ростове-на-Дону начали делать прививки от гриппа

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Почему прививку от гриппа нужно делать именно сейчас, кому нужно вакцинироваться и как вакцины защищают от инфекций — отвечают врачи и медэксперты.
В этом году в Ростовскую область поступили два препарата отечественного производства: «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Судя по объявлениям, которые публикуют поликлиники на своих сайтах и в соцсетях, на данный момент в городе прививают двумя вакцинами: «Совигриппом» — взрослых пациентов и «Ультрикс квадри» — детей.
«Совигрипп» выпускается в России с 2013 года, и за это время не было зарегистрировано ни одного серьезного осложнения от прививки. Эта вакцина может применяться только с 18-летнего возраста, поэтому детей прививают препаратом «Ультрикс квадри». Этот препарат более широкого спектра действия и разрешен к использованию у пациентов от 6 месяцев и до 60 лет. В отличие от других вариантов это четырехвалентная вакцина, то есть содержит инактивированные вирусы четырех штаммов гриппа.
«По „Ультриксу“ есть положительная динамика, доказывающая, что препарат хорошо работает и относительно безопасен. По статистике, около 85-90% вакцинированных не жалуются на прививку. А это достаточно высокий показатель. Смотрели данные по участку, отдельным образовательным учреждениям — заболеваемость за прошлый год снизилась», — рассказывает врач-педиатр Анатолий Репин.
В целом врачи сходятся во мнении, что все российские вакцины произведены в соответствии с международными стандартами, поэтому отличаются высокой эффективностью и безопасностью.
Вакцинация — одна из самых действенных мер по подготовке к эпидемии гриппа. По мнению директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрия Лиознова, профилактические меры необходимы, поскольку, по данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевают гриппом свыше миллиарда человек.
Ученый определил следующие категории граждан, кому нужно прививаться в первую очередь:
В отдельную категорию граждан, которым необходима прививка от гриппа, стоит отнести медработников. Они часто контактируют с заболевшими и могут сами стать разносчиками инфекции. В этот же список можно отнести педагогов, воспитателей, работников соцсферы, ЖКХ, транспорта.
ВАЖНО!
В Ростовскую область прибыло 272,5 тысячи доз вакцин, из них почти 182 тысячи — для детей. Детская прививка рассчитана на несовершеннолетних, начиная с возраста 6 месяцев до 17-18 лет.
Для того, чтобы избежать эпидемиологических вспышек, в регионе планируется привить около 60% населения.
Врач-инфекционист Виталий Белоусов:
«Среди причин ОРВИ более 200 различных микроорганизмов, основной причиной тяжелых осложненных форм и неблагоприятных исходов является именно грипп. Именно поэтому мы рекомендуем прививаться. Напомню, что в группу риска входят возрастные пациенты старше 65 лет, маленькие дети, беременные или планирующие беременность, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы. Им нужно прививаться в первую очередь»
В детских коллективах риск заразиться гриппом наиболее высок. Поэтому в детсадах рекомендуют прививать малышей от гриппа один раз в год. Как правило, медсестра дошкольного образовательного учреждения извещает родителей о необходимости вакцинирования ребенка родителей. При этом родители вправе отказаться от вакцинации, но при вспышке массовой заболеваемости учреждение может отказать ребенку в посещении детсада.
ВАЖНО!
Прививку от гриппа лучше делать в сентябре, в крайнем случае не позднее второй половины октября. Иммунитет вырабатывается обычно в течение 2-3 недель, а сезон заболеваемости начинается с приходом холодов, то есть в конце октября — начале ноября.
Перед вакцинацией обязателен осмотр педиатра. При необходимости доктор назначит анализы и при положительном решении направит на прививку в детскую поликлинику.
Школьников обычно не направляют в детские поликлиники для вакцинации, а прививают непосредственно в школе. При этом родитель также должен дать письменное согласие на вакцинацию ребенка. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выяснить, будет ли проводиться осмотр ребенка перед прививкой и какую вакцину собираются использовать.
Если у школьника слабый иммунитет и раньше были осложнения или аллергии на другие вакцины, прививку делать не нужно, предупреждают врачи.
Родители могут написать медотвод от прививки от гриппа ребенку, если у него есть подтвержденная аллергия на компоненты препарата либо другие противопоказания к вакцинации.
В период вынашивания ребенка грипп протекает особенно тяжело, поэтому желательно при планировании беременности привиться заранее. Однако вакцинация от гриппа разрешена даже на этапе ожидания малыша.
«Иммунизация от гриппозной инфекции для беременных официально введена в календарь прививок с 2014 года. На сегодняшний день разрешается иммунизация от гриппа во 2-м и 3-м триместрах беременности. Для этого используется, например, препарат „Совигрипп“, который хорошо переносится и дает полноценный иммунный ответ», — рассказывает врач-иммунолог Ксения Кузьмина.
Медики предупреждают, что прививка беременным может ставиться только после осмотра лечащего врача и проходить под его наблюдением.
Все отечественные вакцины от гриппа хорошо изучены и вызывают минимальное количество осложнений. Однако, чтобы избежать любой негативной реакции, нужно учитывать имеющиеся противопоказания к препаратам. Сюда относится:
После прививки у ребенка в течение 2-3 суток может наблюдаться небольшое повышение температуры, упадок сил, некоторые признаки интоксикации.
«Рекомендую после прививки выпить абсорбенты, вроде „Энтеросгеля“, пить больше жидкости, налегать на фрукты и клетчатку. Это поможет снизить риск возникновения негативных реакций и уменьшить неприятную симптоматику», — советует врач-инфекционист Дарья Даниленко.
Похожие негативные реакции могут наблюдаться у взрослых. При этом также рекомендуется соблюдать 2-3 дня щадящий режим, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя, выпить абсорбенты.
В Ростове-на-Дону прививочная кампания уже стартовала. По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, в первую очередь необходимо вакцинировать детей, поскольку именно они являются «главной мишенью» для заболевания. Сам Ковалев сообщил, что вакцинировался в числе первых и настоятельно призвал дончан последовать его примеру.
Сделать прививку от гриппа по ОМС в Ростове-на-Дону можно в любой поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись на прием. Также можно привиться и по ДМС — вакцина в достаточном количестве поступила и в частные медицинские центры. По сообщениям местного Минздрава, по состоянию на 12 сентября в Ростове привито около 130 тысяч человек.
Вот наиболее крупные медучреждения, где можно привиться: