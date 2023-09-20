В Ростове-на-Дону начали делать прививки от гриппа

«Совигрипп» выпускается в России с 2013 года, и за это время не было зарегистрировано ни одного серьезного осложнения от прививки. Эта вакцина может применяться только с 18-летнего возраста, поэтому детей прививают препаратом «Ультрикс квадри». Этот препарат более широкого спектра действия и разрешен к использованию у пациентов от 6 месяцев и до 60 лет. В отличие от других вариантов это четырехвалентная вакцина, то есть содержит инактивированные вирусы четырех штаммов гриппа.