В Ростове-на-Дону состоится масштабная бизнес-конференция ​CRM И ПРОДАЖИ​

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
CRM И ПРОДАЖИ — яркий перформанс со звуковым и световым шоу, на котором выступят основатели крупнейших российских компаний, медиазвезды и лидеры в сфере продаж и автоматизации. Более 500 участников соберутся под одной крышей, чтобы услышать экспертные советы в области продаж.
Спикеры конференции:
amoCRM — это международная IT компания с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Мы ежегодно проводим масштабные конференции формата TED Talks и объединяем тысячи предпринимателей по всей стране и за ее пределами. Ранее в конференциях принимали участие основатели крупных компаний:
Кроме того, нередко выступают и медийные звезды: Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и многие другие.
Конференция CRM И ПРОДАЖИ объехала более 20 городов России и собрала более 80 000 предпринимателей-участников. Реальные предприниматели и основатели успешных компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах. А еще разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.
Регистрация на сайте конференции.
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