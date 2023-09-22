В Ростове-на-Дону состоится масштабная бизнес-конференция ​CRM И ПРОДАЖИ​

Конференция CRM И ПРОДАЖИ объехала более 20 городов России и собрала более 80 000 предпринимателей-участников. Реальные предприниматели и основатели успешных компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах. А еще разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.