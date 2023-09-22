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В Ростове-на-Дону состоится масштабная бизнес-конференция ​CRM И ПРОДАЖИ​

В Ростове-на-Дону состоится масштабная бизнес-конференция ​CRM И ПРОДАЖИ​

22 сентября 2023, 09:00
Фото: пресс-служба CRM И ПРОДАЖИ
4 октября на сцене «Пересвет-Арены» выступят самый читаемый автор взрослой литературы и успешные предприниматели России.

CRM И ПРОДАЖИ — яркий перформанс со звуковым и световым шоу, на котором выступят основатели крупнейших российских компаний, медиазвезды и лидеры в сфере продаж и автоматизации. Более 500 участников соберутся под одной крышей, чтобы услышать экспертные советы в области продаж.

Спикеры конференции:

  • Дарья Донцова, писательница, радио- и телеведущая. Самый читаемый автор взрослой литературы, лауреат премий «Бестселлер года» и «Писатель года».
  • Максим Костюков, руководитель и основатель Choco corp. Предприниматель года 2019 по версии бизнес-сообщества Reactor
  • Антон Мажара, основатель и IT-директор amogroup, эксперт по автоматизации торгово-производственных компаний.
  • Дмитрий Норка, президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP. Эксперт по организационному доверию. Автор экспертной системы продаж
  • Никита Левин, эксперт по продажам amoCRM. Расскажет как увеличить продажи и привлечь новых клиентов;
Фото: пресс-служба CRM И ПРОДАЖИ

amoCRM ​— это международная IT компания с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Мы ежегодно проводим масштабные конференции формата TED Talks и объединяем тысячи предпринимателей по всей стране и за ее пределами. Ранее в конференциях принимали участие основатели крупных компаний:

  • Стив Возняк (Apple);
  • Борис Нуралиев (1С);
  • Михаил Кучмент (Hoff);
  • Олег Туманов (Иви);
  • Федор Овчинников (ДодоПицца);
  • Максим Ноготков (Связной);
  • Михаил Гончаров (Теремок);
  • Алексей Локонцев (TopGun);
  • Георгий Соловьев (SkyEng);
  • Борис Дьконов (Точка Банк);

Кроме того, нередко выступают и медийные звезды: Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и многие другие.

Конференция CRM И ПРОДАЖИ объехала более 20 городов России и собрала более 80 000 предпринимателей-участников. Реальные предприниматели и основатели успешных компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах. А еще разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.

Регистрация на сайте конференции.

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