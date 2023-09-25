Компания «БАС» реформирует воздушное пространство через беспилотные технологии

Далее, рассказал Алексей Варятченко, лучшие технологические решения будут предложены другим субъектам Российской Федерации. В данный момент, по мнению Варятченко, рынок нуждается в перспективных и проверенных решениях, в то время как коллеги из Иннополиса располагают весьма привлекательными разработками, готовыми к промышленному внедрению. Заключение соглашения, считает гендиректор ООО «БАС», дает возможность направить эти решения в производство, а затем перевести их на федеральный уровень.