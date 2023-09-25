Компания «БАС» реформирует воздушное пространство через беспилотные технологии

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Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано в сентябре в рамках международного форума Kazan Digital Week. Церемонию подписания посетил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.
Компания ООО «БАС», созданная ключевыми игрокоами российского рынка беспилотной авиации — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), ведет работу по интеграции беспилотных технологий в социально-экономическую сферу субъектов РФ.
После заключения трехстороннего соглашения с Университетом и ОЭЗ «Иннополис» «БАС» планирует продолжать осуществление новых и полезных для РФ проектов цифровой трансформации в беспилотной авиации. Известно, что нововведения призваны стимулировать развитие потенциала всей отечественной отрасли БАС. Кроме прочего, участники соглашения планируют открытие в Татарстане центра подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов. Полеты беспилотников будут использовать в городской среде с автоматизацией процесса в целях обеспечения полной безопасности.
«Это не только разработка, производство и подготовка кадров. Это еще и эффективное применение беспилотников», — так обозначил цели новой для России сферы генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко. Он заявил о заинтересованности в совместном расширении отрасли беспилотных авиационных систем в регионе, признав необходимость обеспечить всем разработкам Иннополиса применение в реальных сценариях использования БАС, востребованных именно в Республике Татарстан.
Далее, рассказал Алексей Варятченко, лучшие технологические решения будут предложены другим субъектам Российской Федерации. В данный момент, по мнению Варятченко, рынок нуждается в перспективных и проверенных решениях, в то время как коллеги из Иннополиса располагают весьма привлекательными разработками, готовыми к промышленному внедрению. Заключение соглашения, считает гендиректор ООО «БАС», дает возможность направить эти решения в производство, а затем перевести их на федеральный уровень.
Предполагается, что отбор, оценку и разработку передовых технологий для выпуска компонентов беспилотников, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры БАС будет проводить университет Иннополис совместно со специалистами ОЭЗ в Татарстане. Их основная цель заключается в обеспечении технологического суверенитета России по части беспилотной авиации.
«Беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики», — выразил убежденность руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. При этом он отметил, что имеющийся в республике в данной области опыт получен у ОЭЗ «Иннополис», которая создавалась как «развитая экосистема с широкими возможностями для быстрого старта и масштабирования проектов любой сложности», в том числе в отрасли беспилотной авиации.
Отдельные разработки уже поступили в серийное производство, рассказал Искандер Бариев, замдиректора Университета Иннополис, в пространстве которого уже работает Центр беспилотных технологий. Специалисты центра создают летательные, а также наземные и подводные беспилотники. Совместно с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые Университета проведут анализ рынка, составят образовательные программы, нормативно-правовую и нормативно-техническую базу.
В Казани также состоялась встреча представителей компании ООО «БАС» с руководством Республики Татарстан. В ходе встречи обсуждались условия задействования беспилотников флота этой компании в проектах на территории республики и создание регионального центра ООО «БАС».