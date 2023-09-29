Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году

Posted 29 сентября, 14:40
Published 29 сентября, 14:40
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Федеральные и региональные дотации могут выплачиваться единовременно или регулярно, вплоть до достижения ребенком определенного возраста.
Губернаторское пособие на детей — это разовая финансовая помощь родителям, которая выделяется из регионального бюджета. Такую выплату жители Ростовской области могут получить, например, по факту рождения ребенка. Уточнить, кому положена данная компенсация, можно в региональной службе социальной защиты или местной администрации.
Также подробно узнать о возможности получения региональных выплат можно на портале «Госуслуги».
На территории Ростовской области реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, направленные на демографическое развитие региона. Всего здесь насчитывается девять видов пособий и выплат: два федеральных и семь региональных. Все они каждый год индексируются.
Право на региональные дотации предоставляется малоимущим семьям, многодетным родителям с тремя и более детьми, ростовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, семьям с детьми в возрасте от трех до семи и от восьми до семнадцати лет — при условии, что среднедушевой доход семьи ниже уровня прожиточного минимума в регионе и др.
С полным перечнем льготных категорий граждан, которые могут претендовать на финансовую поддержку от властей региона в 2023 году, можно ознакомиться на официальном портале правительства Ростовской области.
Материнский (семейный) капитал представляет собой федеральную выплату российским семьям, в которых родился или усыновлен ребенок. В 2023 году сумма пособия напрямую зависит от того, каким по счету ребенок появился на свет или был усыновлен, и варьируется в пределах от 188 681,53 до 775 628,25 рублей.
Кроме того, в ряде субъектов РФ родителям с новорожденными/усыновленными детьми дополнительно выплачивается региональный маткапитал при рождении ребёнка. Правила и условия зависят от места жительства
В Ростовской области данная мера поддержки семей с детьми реализуется с начала 2012 года. Региональный материнский капитал выплачивается местным жителям в следующих случаях:
Для оформления сертификата регионального маткапитала, помимо заявления, потребуются следующие документы:
Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата принимается в срок до одного месяца, после чего заявителю сообщают о результате.
Использовать полученные средства можно не ранее, чем ребенку исполнится три года, и лишь на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотечному кредиту, оплату образовательных и медицинских услуг, приобретение автомобиля, покупку средств для реабилитации инвалидов и др.
Семьи, в которых не ранее 31 декабря 2012-го и не позже 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, могут оформить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой в 2023 году составляет 10 190 рублей.
При этом среднедушевой доход семейства не должен быть равным или превышать уровень среднедушевого дохода населения Ростовской области за год, предшествующий году обращения за ЕДВ. Например, для получения выплаты в 2023 году этот показатель составляет 40 850 рублей в месяц.
Кроме того, право на ежемесячные денежные выплаты на приобретение молочного детского питания в сумме 988 рублей имеют малоимущие семьи с детьми одного-двух лет жизни. А еще ЕДВ на питание в размере 1306 рублей могут быть предоставлены беременным и кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в семьях с невысоким доходом.
На получение единоразовой выплаты имеют право семьи, где одновременно родилось трое или более детей. В 2023 году сумма этого пособия составляет 77 916 рублей на каждого ребенка. Обратиться за пособием можно в Министерство труда и социального развития области.
Помимо этого, один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении ребенка в сумме 22 909,03 рублей, которое назначает и выплачивает региональный СФР. Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту проживания либо в МФЦ.
В Ростовской области и Ростове-на-Дону семьям с детьми положены как федеральные, так и региональные льготы. В их числе:
Предоставление участка возможно при условии, что гражданин имеет трех или более несовершеннолетних детей. Недвижимость предоставляется однократно. Обязательно проживание на территории Ростовской области в течение минимум 5 лет.
Можно также снизить базу по налогу на имущество физических лиц в расчете на каждого из несовершеннолетних детей. Вычет может быть использован в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. С заявлением есть возможность обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ.
Наибольшая доля препаратов, которые можно получить бесплатно, — от вирусных заболеваний, аллергий, простуды, против грибка, расстройств ЖКТ. Чтобы получить медикаменты, требуется с рецептом врача обратиться в социальную аптеку.
Дети из малоимущих семей имеют право получить путевку бесплатно либо компенсацию за ее приобретение в полном размере. Если в семье средний доход не более 150% прожиточного минимума, возмещается 90% от цены путевки. В иных случаях можно вернуть половину суммы. Для получения льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты.
Суммы компенсаций могут отличаться по месяцам, так как при расчете учитываются количество потребляемых ресурсов и сезон, внесенные корректировки в тарифы и состав семьи.
Оформить выплату или получить иные положенные по закону льготы жители Ростовской области могут, обратившись в отделения Департамента социальной защиты населения или местные офисы Социального фонда России, либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) региона. Заявление можно подать как лично, так и по почте, а также онлайн на портале «Госуслуги».