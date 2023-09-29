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Posted 29 сентября, 14:40

Published 29 сентября, 14:40

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году

29 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году
В России семьи с детьми получают федеральные пособия. При этом жители ряда регионов, включая Ростовскую область, могут рассчитывать также на губернаторские выплаты. О том, какие начисления положены ростовчанам, воспитывающим одного, двух или более детей — читайте в статье.

Что такое губернаторская выплата?

Федеральные и региональные дотации могут выплачиваться единовременно или регулярно, вплоть до достижения ребенком определенного возраста.

Губернаторское пособие на детей — это разовая финансовая помощь родителям, которая выделяется из регионального бюджета. Такую выплату жители Ростовской области могут получить, например, по факту рождения ребенка. Уточнить, кому положена данная компенсация, можно в региональной службе социальной защиты или местной администрации.

Также подробно узнать о возможности получения региональных выплат можно на портале «Госуслуги».

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?

На территории Ростовской области реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, направленные на демографическое развитие региона. Всего здесь насчитывается девять видов пособий и выплат: два федеральных и семь региональных. Все они каждый год индексируются.

Право на региональные дотации предоставляется малоимущим семьям, многодетным родителям с тремя и более детьми, ростовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, семьям с детьми в возрасте от трех до семи и от восьми до семнадцати лет — при условии, что среднедушевой доход семьи ниже уровня прожиточного минимума в регионе и др.

С полным перечнем льготных категорий граждан, которые могут претендовать на финансовую поддержку от властей региона в 2023 году, можно ознакомиться на официальном портале правительства Ростовской области.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал

Материнский (семейный) капитал представляет собой федеральную выплату российским семьям, в которых родился или усыновлен ребенок. В 2023 году сумма пособия напрямую зависит от того, каким по счету ребенок появился на свет или был усыновлен, и варьируется в пределах от 188 681,53 до 775 628,25 рублей.

Кроме того, в ряде субъектов РФ родителям с новорожденными/усыновленными детьми дополнительно выплачивается региональный маткапитал при рождении ребёнка. Правила и условия зависят от места жительства

В Ростовской области данная мера поддержки семей с детьми реализуется с начала 2012 года. Региональный материнский капитал выплачивается местным жителям в следующих случаях:

  • женщинам — если третий ребенок в семье был рожден или усыновлен в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года;
  • мужчинам — если они являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, а также в том случае, если судебное решение об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2012 года и до 31 декабря 2026 года включительно.

Сумма пособия на сегодняшний день составляет 138 001,00 рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в отделения Социального фонда России (СФР) по месту жительства, офисы «Мои документы» (МФЦ) или подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Для оформления сертификата регионального маткапитала, помимо заявления, потребуются следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о рождении ребенка (детей);
  • справка о заработке всех членов семьи за последние три месяца;
  • свидетельство о заключении или расторжении брака в случае разных фамилий родителя и ребенка и, при необходимости, другие документы.

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата принимается в срок до одного месяца, после чего заявителю сообщают о результате.

Использовать полученные средства можно не ранее, чем ребенку исполнится три года, и лишь на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотечному кредиту, оплату образовательных и медицинских услуг, приобретение автомобиля, покупку средств для реабилитации инвалидов и др.

Региональное пособие на ребенка до 3-х лет

Семьи, в которых не ранее 31 декабря 2012-го и не позже 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, могут оформить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой в 2023 году составляет 10 190 рублей.

При этом среднедушевой доход семейства не должен быть равным или превышать уровень среднедушевого дохода населения Ростовской области за год, предшествующий году обращения за ЕДВ. Например, для получения выплаты в 2023 году этот показатель составляет 40 850 рублей в месяц.

Кроме того, право на ежемесячные денежные выплаты на приобретение молочного детского питания в сумме 988 рублей имеют малоимущие семьи с детьми одного-двух лет жизни. А еще ЕДВ на питание в размере 1306 рублей могут быть предоставлены беременным и кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в семьях с невысоким доходом.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

На получение единоразовой выплаты имеют право семьи, где одновременно родилось трое или более детей. В 2023 году сумма этого пособия составляет 77 916 рублей на каждого ребенка. Обратиться за пособием можно в Министерство труда и социального развития области.

Помимо этого, один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении ребенка в сумме 22 909,03 рублей, которое назначает и выплачивает региональный СФР. Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту проживания либо в МФЦ.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенкаРегиональное единовременное пособие при рождении ребенка
Региональное единовременное пособие при рождении ребенка
Фото: 1MI

Региональные льготы семьям с детьми в Ростове-на-Дону и Ростовской области

В Ростовской области и Ростове-на-Дону семьям с детьми положены как федеральные, так и региональные льготы. В их числе:

  • Бесплатный земельный участок. Семьи имеют право на получение участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания фермерского хозяйства. Помощь предоставляется гражданам РФ с тремя или более несовершеннолетними детьми, проживающими совместно с родителями в Ростовской области.

Предоставление участка возможно при условии, что гражданин имеет трех или более несовершеннолетних детей. Недвижимость предоставляется однократно. Обязательно проживание на территории Ростовской области в течение минимум 5 лет.

  • Льготы по налогам. Для многодетных семей устанавливаются дополнительные налоговые вычеты, используемые при расчетах имущественных налогов. Льготы дают возможность снизить сумму земельного налога при исчислении кадастровой стоимости земельного участка.

Можно также снизить базу по налогу на имущество физических лиц в расчете на каждого из несовершеннолетних детей. Вычет может быть использован в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. С заявлением есть возможность обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ.

  • Прием в детский сад в приоритетном порядке детей сотрудников органов внутренних дел; из многодетных семей; если один из родителей является инвалидом; если родитель один воспитывает ребенка.
  • Бесплатная школьная и спортивная форма на весь период учебы в школе. Многодетным семьям положена компенсация за приобретение одежды, для получения которой необходимо обратиться в органы социальной защиты.
  • Бесплатные лекарства для детей до 6 лет по рецептам врачей. Дети в первые три года жизни, а также в возрасте до 6 лет из многодетной семьи могут получить все лекарственные препараты бесплатно.

Наибольшая доля препаратов, которые можно получить бесплатно, — от вирусных заболеваний, аллергий, простуды, против грибка, расстройств ЖКТ. Чтобы получить медикаменты, требуется с рецептом врача обратиться в социальную аптеку.

  • Бесплатный проезд. Единая проездная карта на территории Ростовской области предоставляется на все типы городского пассажирского транспорта, за исключением такси. Карту могут получить многодетные семьи и другие льготные категории граждан.
  • Возможность получения путевки на оздоровление. В Ростовской области дети в возрасте от 6 до 18 лет имеют право получить бесплатную путевку или компенсацию за покупку путевки. Компенсация производится за пребывание в оздоровительном или санаторном лагере (если есть показания врача).

Дети из малоимущих семей имеют право получить путевку бесплатно либо компенсацию за ее приобретение в полном размере. Если в семье средний доход не более 150% прожиточного минимума, возмещается 90% от цены путевки. В иных случаях можно вернуть половину суммы. Для получения льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты.

  • Бесплатное посещение музеев, выставок, парков 1 день в месяц. Лица, не достигшие возраста 18 лет, имеют право раз в месяц бесплатно посещать государственные областные музеи. Исключением являются коммерческие выставки. Основанием для посещения является свидетельство о рождении, паспорт, ученический билет.
  • Скидка на оплату услуг ЖКХ. Многодетные семьи с тремя и более детей до 18 лет имеют право компенсировать затраты на услуги ЖКХ в размере 50% в Ростовской области. Расчет суммы компенсации производится каждому получателю за одно жилое помещение в индивидуальном порядке с учетом сведений о фактических платежах.

Суммы компенсаций могут отличаться по месяцам, так как при расчете учитываются количество потребляемых ресурсов и сезон, внесенные корректировки в тарифы и состав семьи.

  • Полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей для родителей трех или более детей и др.
Региональные льготы семьям с детьми в Ростове-на-Дону и Ростовской областиРегиональные льготы семьям с детьми в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Региональные льготы семьям с детьми в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Фото: 1MI

Как получить региональные выплаты и льготы?

Оформить выплату или получить иные положенные по закону льготы жители Ростовской области могут, обратившись в отделения Департамента социальной защиты населения или местные офисы Социального фонда России, либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) региона. Заявление можно подать как лично, так и по почте, а также онлайн на портале «Госуслуги».

#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Малоимущие семьи с детьми#Материнский капитал#Льготы#Выплаты#Ростов
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