Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Ростове-на-Дону в 2023 году

Кроме того, право на ежемесячные денежные выплаты на приобретение молочного детского питания в сумме 988 рублей имеют малоимущие семьи с детьми одного-двух лет жизни. А еще ЕДВ на питание в размере 1306 рублей могут быть предоставлены беременным и кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в семьях с невысоким доходом.