В Сочи спасатели спасли ребенка, застрявшего в скамейке

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:56
Женщина объяснила, что пока они сидели на лавочке, ребенок умудрился просунуть свою ногу в щель между досками, но уже не смог вытащить ее самостоятельно. Все попытки мамы освободить ногу оказались безуспешными, поэтому она пришла за помощью к спасателям.
Вскоре на место прибыли специалисты отряда МЧС России, работающего в Южном регионе. С помощью специального инструмента они раздвинули деревянные перекладины и освободили ногу ребенка. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на информационный портал «Живая Кубань».
По словам матери, ребенок внимательно наблюдал за спасателями во время спасательной операции и даже не заплакал.