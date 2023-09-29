В Сочи спасатели спасли ребенка, застрявшего в скамейке

Женщина объяснила, что пока они сидели на лавочке, ребенок умудрился просунуть свою ногу в щель между досками, но уже не смог вытащить ее самостоятельно. Все попытки мамы освободить ногу оказались безуспешными, поэтому она пришла за помощью к спасателям.