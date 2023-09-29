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В Сочи спасатели спасли ребенка, застрявшего в скамейке

29 сентября 2023, 08:50
В городе Сочи Краснодарского края спасатели получили необычный вызов. Мама 8-месячного ребенка обратилась к ним за помощью, так как ее сын застрял в скамейке.

Женщина объяснила, что пока они сидели на лавочке, ребенок умудрился просунуть свою ногу в щель между досками, но уже не смог вытащить ее самостоятельно. Все попытки мамы освободить ногу оказались безуспешными, поэтому она пришла за помощью к спасателям.

Вскоре на место прибыли специалисты отряда МЧС России, работающего в Южном регионе. С помощью специального инструмента они раздвинули деревянные перекладины и освободили ногу ребенка. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на информационный портал «Живая Кубань».

По словам матери, ребенок внимательно наблюдал за спасателями во время спасательной операции и даже не заплакал.

#Общество
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