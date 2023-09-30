Наполеон, донские армяне и телесные наказания: жизнь Нахичевани-на-Дону в XIX веке

Светлана Мелконовна Хачикян в работе «Участие донских армян в Отечественной войне 1812 года» пишет, что патриотический дух донских армян во время войны с Наполеоном выразился также и в строгом запрете магистратом развлечений, игры на музыкальных инструментах (кяманче и дайре) «ни на свадьбах, ни весельях и кутежах и ни где-либо. Нельзя играть на кяманче или на дайре, ибо иные не есть дни радости. Когда по милости бога наступят радостные дни, тогда специально уведомим, а теперь знайте, что на 10 рублей будет оштрафован тот, кто поручит играть, а игравшие на кяманче или на дайре будут наказаны».