Мукбанг-блогер из РФ заработала на квартиру в Турции

Одной из самых известных российских мукбангеров считается 41-летняя Инна Судакова из города Каменск-Уральский, пишет NEWS.ru. Она начала делать видео с едой в 2019 году и благодаря этому заработала достаточно денег на покупку квартиры в турецком курортном городе Аланья. Из ее видеоблога видно, что квартира расположена в центре курортного города, недалеко от пляжа Клеопатра, в роскошном ЖК Kingdom City. Сейчас такие квартиры стоят от 165 тысяч евро. В одном из интервью Инна рассказала, что в декабре 2021 года заработала на своем канале более 6 тысяч долларов, а даже в январе, самом неудачном месяце для блогеров в плане доходов, ее заработок превысил 3 тысячи долларов.