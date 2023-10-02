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Мукбанг-блогер из РФ заработала на квартиру в Турции

Мукбанг-блогер из РФ заработала на квартиру в Турции

2 октября 2023, 11:19
Фото: 1MI
В последнее время мукбанг стал популярным явлением в России. Этот тренд пришел в нашу страну из Южной Кореи и быстро завоевал сердца многих видеоблогеров. Видеоблогеры снимают ролики, в которых они едят перед камерой, и собирают огромную аудиторию, зарабатывая при этом миллионы рублей.

Одной из самых известных российских мукбангеров считается 41-летняя Инна Судакова из города Каменск-Уральский, пишет NEWS.ru. Она начала делать видео с едой в 2019 году и благодаря этому заработала достаточно денег на покупку квартиры в турецком курортном городе Аланья. Из ее видеоблога видно, что квартира расположена в центре курортного города, недалеко от пляжа Клеопатра, в роскошном ЖК Kingdom City. Сейчас такие квартиры стоят от 165 тысяч евро. В одном из интервью Инна рассказала, что в декабре 2021 года заработала на своем канале более 6 тысяч долларов, а даже в январе, самом неудачном месяце для блогеров в плане доходов, ее заработок превысил 3 тысячи долларов.

Клинический психолог Вероника Крайнова провела анализ мукбангов по просьбе NEWS.ru и выявила возможные глубинные причины популярности таких видео среди зрителей. Она отмечает, что одной из причин может быть ранняя эмоциональная травма, связанная с детством, когда ребенок получал ощущение тепла и любви только во время кормления. Для таких людей еда может стать заменой душевного тепла и заботы, но иногда они не могут осознать свои эмоции и боль, поэтому предпочитают наблюдать, как другие люди едят, и критиковать их.

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