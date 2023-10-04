Алексей Логвиненко провел расширенное пленарное совещание

— Мы ужесточили требования к подрядчику по ликвидации стихийных свалочных очагов за счет бюджетных средств. Накануне, 3 октября, заключен дополнительный муниципальный контракт на вывоз 35 тысяч кубометров отходов. Срок выполнения данного вида работ на улицах категории А в нем сокращен с 72 до 48 часов. Помимо этого, заказчику предоставлено право присутствовать при утилизации и размещении отходов в рамках контракта, а также при взвешивании груженого транспорта подрядчика на полигоне, — поделился глава администрации города Ростова-на-Дону и выразил уверенность, что эти меры принесут свои плоды.