Алексей Логвиненко провел расширенное пленарное совещание

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
Ключевым из них стал комплекс работ на объектах улично-дорожной сети, а также городское озеленение и благоустройство. Коснулись и вопросов профилактики детского травматизма.
Основная часть совещания пришлась на обсуждение санитарного содержания городских территорий. В настоящее время в зону ответственности коммунальных служб Ростова входит более 800 автомобильных дорог, почти 350 тротуаров, 33 мостовых сооружения, около 500 остановочных комплексов, 50 парков, скверов, пешеходных зон, более 700 территорий требующих покоса травы и более 4 тысяч урн.
Как отметили докладчики, в рамках муниципальных контрактов подрядчик убирает, моет дороги, улицы, мосты, тротуары, остановки общественного транспорта, косит сорную растительность, ухаживает за зелеными насаждениями, а зимой занимается и уборкой снега. Однако в этом направлении есть вопросы, требующие более тщательного рассмотрения, один из них касается уборки мусора.
Накануне сотрудники Департамента ЖКХ и энергетики, комитета по охране окружающей среды города исследовали более 100 контейнерных площадок. За 10 дней рейдов они выявили 54 случая нарушения сроков вывоза КГО.
Глава администрации города пояснил, что для решения этой проблемы уже принят ряд мер, которые должны повысить эффективность работы в этом направлении.
— Создана рабочая группа с участием представителей районных администраций и компании «Чистый город» для оперативного взаимодействия и вывоза мусора. Будет сформирована совместная с региональным оператором мониторинговая группа для отслеживания ситуации с накоплением отходов. Кроме того, достигнута договоренность с коммунальным предприятием об установке видеонаблюдения на самых проблемных контейнерных площадках, — сказал Алексей Логвиненко.
Он также добавил, что со стороны муниципалитета, за счет городского бюджета идет обустройство 200 новых контейнерных площадок с отсеком для крупногабаритных отходов и до конца года эта работа будет завершена.
— Мы ужесточили требования к подрядчику по ликвидации стихийных свалочных очагов за счет бюджетных средств. Накануне, 3 октября, заключен дополнительный муниципальный контракт на вывоз 35 тысяч кубометров отходов. Срок выполнения данного вида работ на улицах категории А в нем сокращен с 72 до 48 часов. Помимо этого, заказчику предоставлено право присутствовать при утилизации и размещении отходов в рамках контракта, а также при взвешивании груженого транспорта подрядчика на полигоне, — поделился глава администрации города Ростова-на-Дону и выразил уверенность, что эти меры принесут свои плоды.
Вторым, не менее важным вопросом, вынесенным на обсуждение, стала профилактика детского травматизма. Дело в том, что за девять месяцев с юными ростовчанами произошло 72 несчастных случая. Большинство составили ДТП.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что город держит на контроле каждую ситуацию.
— Мы детально анализируем и принимаем дополнительные меры. Для предотвращения гибели и травмирования детей при ДТП ведется просветительская работа. Ежегодно для школьников проводят мероприятия, посвященные безопасному поведению на дорогах. Участники акций — около 76 тысяч обучающихся и 57 тысяч родителей, — рассказал Алексей Логвиненко.
Одним из масштабных обучающих мероприятий в городе стал фестиваль-конкурс «Безопасное колесо». Он объединил около 33 тысяч детей, с которыми сотрудники ГИБДД провели просветительскую работу.
Однако в городе периодически возникают дорожные происшествия, как правило они происходят на внутриквартальных проездах. Поэтому администрациям района глава администрации города поручил проанализировать ситуацию и установить элементы безопасности.
— Летом на расширенном заседании Совета отцов представили проект «Безопасная дорога в школу». Суть проекта — создание безопасных условий для детей по всему маршруту следования к образовательным учреждениям, благоустройство подходов к школам и детским садам. Проект поддержан, уже определены «проблемные» зоны. Сформированный реестр направлен в Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Будут приняты меры реагирования, — заявил Алексей Логвиненко.
В завершение, он призвал родителей прививать культуру поведения на дороге своим детям и самим придерживаться правил безопасного поведения на дорогах.