Лучших работников городской сферы образования наградил Алексей Логвиненко

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В этот вечер многие из присутствующих получили заслуженные награды из рук главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и других почетных гостей.
Перед началом торжества в зрительном зале практически не осталось свободных мест. Десятки учителей из различных школ и лицеев города пришли в театр с прекрасным настроением, чтобы поддержать своих коллег.
Отметим, что сегодня городское педагогическое сообщество состоит более чем из 18 тысяч специалистов, 11 тысяч из которых — непосредственно педагогические работники. Каждого из них отличают не только опыт и знания, но и умение подобрать ключи к детским сердцам. Таланты и профессиональные успехи ростовских учителей признаны и на самом высоком уровне. 51 педагог нашего города награжден государственными наградами, а 27 носит почетное звание — Заслуженный учитель РФ.
Как отметил во время торжественного выступления глава администрации города Алексей Логвиненко, знаковыми достижениями отрасли образования отмечен и текущий год.
— 7 ростовских педагогов стали победителями конкурса «Лучший учитель России» и лауреатами премии президента РФ. 4 педагога победили на всероссийском конкурсе молодых учителей «Лучшие педагогические практики», — пояснил Алексей Логвиненко.
Стоит напомнить, что Указом президента РФ Владимира путина, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. И городская администрация уже приняла ряд важных решений, направленных на поддержку работников образования. В городе стартовал новый профессиональный конкурс педагогического мастерства «Наставник года».
В этом учебном году свой трудовой путь начали 320 учителей. Городская администрация направляет все силы на поддержку молодых специалистов, особенно тех, кто только панирует связать свою жизнь с педагогикой. Так 44 студента-целевика, будут получать доплату к стипендии из средств городского бюджета. А учителя, чей стаж не превышает трех лет, с 1 января 2024 года будут ежемесячно получать компенсацию за оплату ЖКУ.
Прозвучали поздравления и с экрана. С теплыми пожеланиями с передовой в видеопоздравлении к собравшимся обратился один из бойцов СВО — сотрудник Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Лознюк, который служит настоящим примером мужества и смелости для коллег, школьников и жителей всего города!
В ходе вечера, который чередовал поздравления и музыкальные номера, знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» от главы Администрации города Алексея Логвиненко получили Анна Акопова, Галина Егоркина, Галина Куркина и Людмила Овчар.
Знак отличия «За заслуги в области образования» вручили Елене Гаджиевой, Надежде Клевцовой, Наталье Крысиной, Наталье Нагорной, Ольге Перетятько, Татьяне Резниковой, Николаю Третьякову, Людмиле Ушаковой и Ольге Шаповаловой.
В завершение мероприятия глава Администрации города Ростова-на-Дону пожелал собравшимся крепкого здоровья и новых свершений.
— Дорогие педагоги! Во все времена профессия учителя пользовалась почетом и уважением. Вы не просто обучаете наших детей, а формируете будущее Ростова, региона и страны. Спасибо вам за высокий уровень профессионализма и трудолюбие. Желаю крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и новых достижений! — сказал Алексей Логвиненко.