Лучших работников городской сферы образования наградил Алексей Логвиненко

В этом учебном году свой трудовой путь начали 320 учителей. Городская администрация направляет все силы на поддержку молодых специалистов, особенно тех, кто только панирует связать свою жизнь с педагогикой. Так 44 студента-целевика, будут получать доплату к стипендии из средств городского бюджета. А учителя, чей стаж не превышает трех лет, с 1 января 2024 года будут ежемесячно получать компенсацию за оплату ЖКУ.

Прозвучали поздравления и с экрана. С теплыми пожеланиями с передовой в видеопоздравлении к собравшимся обратился один из бойцов СВО — сотрудник Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Лознюк, который служит настоящим примером мужества и смелости для коллег, школьников и жителей всего города!

В ходе вечера, который чередовал поздравления и музыкальные номера, знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» от главы Администрации города Алексея Логвиненко получили Анна Акопова, Галина Егоркина, Галина Куркина и Людмила Овчар.