Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону

У покупателей, пришедших на ярмарку, вопросов об особенностях ухода за саженцами не останется, так как продавцы-консультанты дадут грамотные советы, поделятся секретами по уходу за растениями, расскажут, как лучше сажать те или иные сорта, чем удобрять, помогут в выборе инвентаря и других полезных мелочей для приусадебных и дачных участков. На ярмарке также можно подобрать удобную одежду для сада и огорода.