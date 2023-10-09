Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону

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Время проведения осенней ярмарки выбрано неслучайно, ведь оптимальным периодом осенней посадки деревьев принято считать конец сентября и весь октябрь, а на Юге России нередко начало или середина ноября. Продавцы-консультанты из Ставропольского и Краснодарского краёв, Крыма, Москвы и Подмосковья, Чебоксар не только представят в донской столице богатый ассортимент семян, рассады и саженцев, но и помогут грамотными советами по уходу за ними, чтобы весной наслаждаться их буйным цветением.
«Наши гости смогут оценить и приобрести качественный посадочный материал, цветущие и плодоносящие растения, семена, саженцы, хвойные, декоративные и редкие экзотические, листопадные, фруктовые и ягодные деревья и кустарники, различные травы для ландшафтного дизайна из разных уголков нашей страны. Осенняя посадка не доставит хлопот садоводам и дачникам, так как осенние дожди обеспечат саженцам необходимую влажность почвы и комфорт», — отметила Татьяна Ильюкова.
У покупателей, пришедших на ярмарку, вопросов об особенностях ухода за саженцами не останется, так как продавцы-консультанты дадут грамотные советы, поделятся секретами по уходу за растениями, расскажут, как лучше сажать те или иные сорта, чем удобрять, помогут в выборе инвентаря и других полезных мелочей для приусадебных и дачных участков. На ярмарке также можно подобрать удобную одежду для сада и огорода.
«Феерия цветов» не оставит равнодушными ни любителей ярких красок осени, ни любителей гастрономических изысков. Традиционно на выставке-ярмарке будет работать гастрономическая зона, где можно будет приобрести колбасы и мясные деликатесы, а также мёд, белорусские сладости и другую продукцию фермеров из Белоруссии, Липецкой области, Адыгеи. Порадуют гостей и дальневосточные деликатесы — на ярмарке представят богатый ассортимент рыбы на любой вкус и главные хиты камчатского улова.
Осенняя выставка-ярмарка, которая проходит в Ростове-на-Дону, стала уже традиционной и ежегодно привлекает несколько тысяч гостей, а разнообразие ассортимента радует каждого посетителя ярмарки не один год.