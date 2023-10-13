Личный прием граждан провел Алексей Логвиненко

— Вас включили в список получателей жилья. Уже приобретена однокомнатная квартира в строящемся доме на ул. Теряева. Строительство идет с опережением графика. Передача квартиры запланирована на март будущего года. И в мае следующего года, ростовчанка уже справит новоселье. К тому времени ей как раз исполнится 18 лет, — рассказал Алексей Логвиненко.