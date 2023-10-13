Личный прием граждан провел Алексей Логвиненко

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По каждому из вопросов, глава администрации города дал четкие ответы и распоряжения.
Первой на прием пришла юная ростовчанка. Она осталась без мамы и живет с отчимом на съемной квартире. Своего жилья у нее нет. Поэтому девушка обратилась к главе администрации города с вопросом по обеспечению жильем детей-сирот.
Алексей Логвиненко отметил, что городская администрация продолжает обеспечивать жильем детей-сирот по достижении ими совершеннолетия и сообщил девушке хорошую новость.
— Вас включили в список получателей жилья. Уже приобретена однокомнатная квартира в строящемся доме на ул. Теряева. Строительство идет с опережением графика. Передача квартиры запланирована на март будущего года. И в мае следующего года, ростовчанка уже справит новоселье. К тому времени ей как раз исполнится 18 лет, — рассказал Алексей Логвиненко.
В ходе личного приема граждан было рассмотрено и несколько вопросов, связанных с благоустройством. Жители 11-этажного дома по ул. Казахской, 89Б обратились с просьбой сделать наружное освещение.
— У нас, можно сказать, коллективное обращение, от всего двора. Сейчас темнеет рано, а двор не освещается. Дети гуляют, переживаем за их безопасность, — поделилась проблемой заявительница.
Глава администрации города Ростова пояснил, что работы уже запланированы и завершатся к декабрю. Выполнять их будет МКП «Ростгорсвет» в рамках программы развития. Специалистам предстоит обновить пункт питания, проложить воздушную линию и смонтировать новые светильники.
Жителей дома по ул. Павленко, 21 интересовал вопрос обустройства контейнерной площадки. Дело в том, что она обслуживает почти 10 многоквартирных домов и постепенно превращается в место для накопления твердых коммунальных отходов. По словам заявителя сама площадка находится в неудовлетворительном состоянии.
Выслушав жительницу «Нового поселения», Алексей Логвиненко заверил, что деньги на благоустройство уже выделены и заключен муниципальный контракт.
— К декабрю по указанному адресу появится современная мусорная площадка на 7 контейнеров со специальным отсеком для крупногабаритных отходов, поскольку сейчас их негде складировать, — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.
А когда эта же ростовчанка пожаловалась на некачественную уборку придомовой территории, подъездов и бесхозные трубы во дворе, Алексей Логвиненко незамедлительно поручил главе Ленинского района решить эту проблему.
Вопрос еще одного заявителя, касался установки остановочного павильона в районе ул. Доватора, 255 на остановке общественного транспорта. Глава городской администрации сказал, что павильон будет установлен в ближайшее время и не только на этой остановке.
— В этом году город выделил деньги на установку и замену 13 остановочных павильонов в Советском районе, в том числе по данному адресу. К концу ноября подрядчик должен сдать объект на Доватора. Также по просьбе обратившейся ростовчанки рассмотрим вопрос об установке рядом на нерегулируемом пешеходном переходе светофора, — прокомментировал решение вопроса Алексей Логвиненко.
Были в этот день и просьбы по ремонту дорог. Ростовчане попросили Алексея Логвиненко отремонтировать участок дороги по улице Благодатной от Мичуринской до Содружества, протяженностью 700 метров.
— У меня живет там мама. Асфальта нет, тротуаров нет. И когда дождь, снег, вода бежит, пройти по дороге невозможно, — посетовала заявительница.
Выслушав женщину, глава администрации города пообещал, что проезжая часть будет заасфальтирована до 20 декабря, а муниципальный контракт на сумму 12,3 млн рублей уже заключен с подрядчиком.
Алексей Логвиненко поручил выполнить все вопросы ростовчан по итогам личного приема качественно и в срок.