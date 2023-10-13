В России выявили 3000 уникальных фейков за 2023 год

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Такую статистику привел замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, который выступил на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь», сообщает 56orb.ru.
Массовый вброс фейков мирового масштаба пришелся на период пандемии. В связи с этим в России стали создавать антифейковые цифровые платформы, сайты с официальными данными, запустили маркировку фейков и автоматизацию их выявления. Однако те, кому выгодна дезинформация, изобретают все новые формы создания и распространения лжи. Например, в этом году в половине случаев обмана использовались текстовые сообщения, в тридцати процентах — архивные видеозаписи и фотографии, которые не имели отношения к актуальным событиям. В восьми процентах случаев авторы вредоносного контента обращались к такой технологии, как использование поддельных документов. По словам Кирилла Истомина, особенно внимательными нужно быть с генерацией голоса и дипфейками — такой формат обмана использовался в 0,1% случаев, однако с развитием нейронных сетей в будущем их доля может увеличиться.
Эксперт придерживается мнения, что сдержать распространение ложной информации позволит системный подход. Он уточнил, что работа по борьбе с фейками заключается в их выявлении, опровержении, удалении и маркировке.
В основном фейки приживаются там, где отмечается недостаток официальной информации. В связи с этим необходимо проводить работу по информированию населения по волнующим их темам, отвечать на их вопросы. В то же время важно заняться формированием цифровой гигиены, причем полезные навыки важно формировать с ранних лет. Важно, чтобы дети умели анализировать и перепроверять информацию, не принимая поспешных решений.
Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета», также подчеркнул значимость технологического развития в целях противодействия фейкам. Он обратил внимание, что в кинематографе уже сейчас активно используются технологии создания поддельного медиаконтента. Аналогичные методы могут применяться и для дезинформации населения.
Отметим, что участниками дискуссии на форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» стали также известные блогеры и представители крупных телеграм-каналов.