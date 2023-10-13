В России выявили 3000 уникальных фейков за 2023 год

Массовый вброс фейков мирового масштаба пришелся на период пандемии. В связи с этим в России стали создавать антифейковые цифровые платформы, сайты с официальными данными, запустили маркировку фейков и автоматизацию их выявления. Однако те, кому выгодна дезинформация, изобретают все новые формы создания и распространения лжи. Например, в этом году в половине случаев обмана использовались текстовые сообщения, в тридцати процентах — архивные видеозаписи и фотографии, которые не имели отношения к актуальным событиям. В восьми процентах случаев авторы вредоносного контента обращались к такой технологии, как использование поддельных документов. По словам Кирилла Истомина, особенно внимательными нужно быть с генерацией голоса и дипфейками — такой формат обмана использовался в 0,1% случаев, однако с развитием нейронных сетей в будущем их доля может увеличиться.