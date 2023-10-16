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Таиланд привлекает российских туристов продлением безвизового режима

Таиланд привлекает российских туристов продлением безвизового режима

16 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI
Таиланд продлил безвизовый режим для россиян на 90 дней, чтобы привлечь больше туристов из России во время длительной и холодной зимы.

Правительство Таиланда приняло решение продлить срок безвизового пребывания для туристов из России. Теперь россияне смогут находиться в стране без визы до 90 дней вместо прежних 30 дней, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин объяснил это решение необходимостью привлечь как можно больше туристов. Новый безвизовый режим будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Тхависин указал на то, что зима в России очень холодная и продолжительная, из-за чего многие российские туристы предпочитают найти свое место под солнцем именно на этот период. Он отметил, что месячного срока безвизового пребывания может оказаться недостаточно для полноценного отдыха на теплом побережье Таиланда.

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