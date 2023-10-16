Таиланд привлекает российских туристов продлением безвизового режима

Тхависин указал на то, что зима в России очень холодная и продолжительная, из-за чего многие российские туристы предпочитают найти свое место под солнцем именно на этот период. Он отметил, что месячного срока безвизового пребывания может оказаться недостаточно для полноценного отдыха на теплом побережье Таиланда.