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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Опасные свойства хлеба раскрыла врач

Опасные свойства хлеба раскрыла врач

17 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Современный хлеб из рафинированной пшеницы становится высококалорийным и бедным питательными веществами. Он имеет высокий гликемический индекс.

Наши предки были уверены, что хлеб — всему голова, но сейчас это мнение начинают критиковать. Современные специалисты по питанию считают, что хлеб не так полезен, как раньше думали, и в большом количестве может быть вредным.

Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Ольга Щелокова, проблема современного хлеба заключается в его составе. Он производится из рафинированной пшеницы, которая не содержит пищевых волокон и микроэлементов. В результате, хлеб становится высококалорийным и бедным питательными веществами.

Кроме того, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, что может вызывать колебания уровня сахара в крови и повышать риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Щелокова также подчеркнула, что современный хлеб содержит сахар, что еще больше повышает его негативное влияние на поджелудочную железу и уровень глюкозы в крови. Избыток простых углеводов в хлебе может также способствовать воспалению кишечника.

Однако есть и хорошие новости — не весь хлеб является вредным. Например, ржаной хлеб может быть полезной заменой привычному, так как он содержит больше пищевых волокон и меньше сахара.

Другой полезной альтернативой является цельнозерновой хлеб. Он богат витаминами и микроэлементами, дает ощущение сытости на долгое время и не вызывает колебания уровня сахара в крови.

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