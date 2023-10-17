Опасные свойства хлеба раскрыла врач

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Наши предки были уверены, что хлеб — всему голова, но сейчас это мнение начинают критиковать. Современные специалисты по питанию считают, что хлеб не так полезен, как раньше думали, и в большом количестве может быть вредным.
Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Ольга Щелокова, проблема современного хлеба заключается в его составе. Он производится из рафинированной пшеницы, которая не содержит пищевых волокон и микроэлементов. В результате, хлеб становится высококалорийным и бедным питательными веществами.
Кроме того, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, что может вызывать колебания уровня сахара в крови и повышать риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Щелокова также подчеркнула, что современный хлеб содержит сахар, что еще больше повышает его негативное влияние на поджелудочную железу и уровень глюкозы в крови. Избыток простых углеводов в хлебе может также способствовать воспалению кишечника.
Однако есть и хорошие новости — не весь хлеб является вредным. Например, ржаной хлеб может быть полезной заменой привычному, так как он содержит больше пищевых волокон и меньше сахара.
Другой полезной альтернативой является цельнозерновой хлеб. Он богат витаминами и микроэлементами, дает ощущение сытости на долгое время и не вызывает колебания уровня сахара в крови.