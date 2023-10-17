Первый туристический фестиваль «По дороге на Юг» прошел в донской столице

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Одним из главных мероприятий туристического фестиваля стала стратегическая сессия «По дороге на Юг». Участники обсудили ключевые вопросы бизнеса, где коснулись увеличения турпотока автотуристов, которые направляются на Юг через Ростовскую область.
По итогам летнего сезона текущего года наш регион оказался на пятом месте в рейтинге турпотоков, сохранив свою прошлогоднюю позицию. Количество туристических поездок в донской край этим летом выросло на 4%, а сами туристы проводили на Дону около двух дней.
Для анализа турпотока предложили и дальше использовать возможности Big Data. Согласно предоставленным данным МТС, этим летом чаще всего донской регион посещали путешественники в возрасте от 35 до 44 лет. Именно эта возрастная категория составила более четверти туристического потока. Что касается гендерных различий среди путешественников, то в Ростовскую область и мужчины и женщины приезжают практически в равном соотношении. Количество женщин составило 48%, а мужчин — 52%. 18% гостей принадлежат возрастной группе 45-54. Дети до 18% лет составляют 20% от всех гостей региона. Основную часть путешественников составили люди от 35 до 44 лет.
Программа мероприятия была насыщенной. Для представителей сферы гостеприимства и коллективных средств размещения были организованы встречи с экспертами, которые во время своих выступлений затрагивали тему сервиса, качества обслуживания клиентов и классификации объектов и пляжей.
Третий день фестиваля завершился знакомством участников из других регионов с туристическими достопримечательностями города Ростова-на-Дону и станицы Старочеркасской, дегустацией блюд донской кухни и даже мастер-класс по сабражу.