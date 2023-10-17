Первый туристический фестиваль «По дороге на Юг» прошел в донской столице

Для анализа турпотока предложили и дальше использовать возможности Big Data. Согласно предоставленным данным МТС, этим летом чаще всего донской регион посещали путешественники в возрасте от 35 до 44 лет. Именно эта возрастная категория составила более четверти туристического потока. Что касается гендерных различий среди путешественников, то в Ростовскую область и мужчины и женщины приезжают практически в равном соотношении. Количество женщин составило 48%, а мужчин — 52%. 18% гостей принадлежат возрастной группе 45-54. Дети до 18% лет составляют 20% от всех гостей региона. Основную часть путешественников составили люди от 35 до 44 лет.