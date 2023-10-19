«Кипучий город-бунтарь»: писательница Вера Панова о Ростове и Нахичевани-на-Дону

Пестрый народ приливал в Ростов − русские, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы. Рыбой Дона, Черного моря и Каспия, фруктами Кавказа и Закавказья были завалены ростовские базары. Помню весенние ярмарки на площади перед Георгиевской церковью − на пыльном выгоне, утоптанном тысячами ног и усеянном подсолнечной лузгой; праздничную толпу окраин с женщинами в розовых и голубых шарфах; резкий перехлест шарманок и гармоний, карусели в раздувающейся мишуре, балаганы с размалеванными клоунами, китайских фокусников, этих магов моего бедного детства, сидящих на коврике и творящих свои чудеса прямо тут, на пыльной земле, перед глазами вплотную обступившей коврик взыскательной публики, которая жаждет подсмотреть секретные приемы чародея и простодушно восхищается, что ей это не удается… С детских лет я люблю город, его линии, свет, звуки, горячее дыхание его жизни. Незначительные уличные события полны для меня смысла и поэзии, и в книгах люблю читать описания городов и уличных сцен, особенно «массовки» под открытым небом, − хотя сама писать такие «массовки» не научилась и не знаю, научусь ли…» (Панова В. Ф. Немного о себе и своей работе // Советские писатели: автобиографии. М., 1972. Т. 4. С. 511)