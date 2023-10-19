На заседании горсовета директоров обсудили трудоустройство молодежи

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Принял участие в этой встрече глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Ситуация трудоустройства молодых специалистов сегодня волнует не только работодателей и соискателей, но и представителей власти, поэтому вопрос квалифицированных кадров сегодня обсуждается на всех уровнях.
— Если обратиться к стратегии Российской Федерации, то в ней указывается на высокую кадровую конкуренцию на рынке труда, — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — Сегодня общегородском банке 11 тысяч вакансий, из них более половины по рабочим профессиям. Предприятиям не хватает как квалифицированных кадров рабочих профессий, так и специалистов с высшим техническим образованием. И сегодня наши вузы активно участвуют в решении этого вопроса. Яркий тому пример — взаимодействие ведущих учебных заведений с крупными предприятиями Ростова.
Городские предприятия пытаются решить этот вопрос и по-другому. Они привлекают молодых профессионалов повышением уровня заработной платы и внедряют систему ранней профориентации.
Алексей Логвиненко также добавил, что среднемесячная зарплата ростовчан за семь месяцев текущего года возросла на 16,5% и теперь составляет 55,7 тысяч рублей.
— Будущее нашей экономики формируется уже сейчас, благодаря школьному наставничеству и разработанной системе ранней профориентации. Такая работа ведется даже в детских садах! В школах проводится индивидуальная работа с ребятами, желающими работать, в том числе по рабочим специальностям, — рассказал Алексей Логвиненко.
В обсуждении сложившейся ситуации на городском рынке труда также принимали участие преподаватели и студенты, всего почти три сотни человек. Они делились своим видением проблем и активно вносили свои предложения. Одним из них стало создание Центра компетенций на базе колледжа связи и информатики. В этом Центре студенты займутся разработкой программного обеспечения.
— Вместе с директором образовательного учреждения Сергеем Горбуновым посетил площадку будущего Музея связи. С председателем городского Совета директоров Сергеем Бондаренко передали в фонд Музея счетную машину 1961 года выпуска, — рассказал глава администрации.
В завершение встречи Алексей Логвиненко поблагодарил работодателей за организацию рабочих мест для подростков в период летних каникул, а их было около 300, и вручил представителям ростовского бизнес-сообщества заслуженные награды.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как Алексей Логвиненко наградил лучших работников городской сферы образования. Мероприятие проходило в театре драмы им. М. Горького и было приурочено к профессиональному празднику — Дню учителя.