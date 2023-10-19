На заседании горсовета директоров обсудили трудоустройство молодежи

— Если обратиться к стратегии Российской Федерации, то в ней указывается на высокую кадровую конкуренцию на рынке труда, — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — Сегодня общегородском банке 11 тысяч вакансий, из них более половины по рабочим профессиям. Предприятиям не хватает как квалифицированных кадров рабочих профессий, так и специалистов с высшим техническим образованием. И сегодня наши вузы активно участвуют в решении этого вопроса. Яркий тому пример — взаимодействие ведущих учебных заведений с крупными предприятиями Ростова.