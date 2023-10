Шинский: Франко-российская ТПП помогает сотрудничать РФ с французскими виноделами

Несколько лет назад русский язык стал шестым официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), в которую входят 50 стран. Ежегодно с 1987 года OIV выдает международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Его получают и россияне, в частности глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский — выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management.