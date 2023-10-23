Шинский: Франко-российская ТПП помогает сотрудничать РФ с французскими виноделами

Posted 23 октября, 17:03
Published 23 октября, 17:03
Modified 23 октября, 17:03
Updated 23 октября, 17:03
На площадке присутствовали представители ведущих винодельческих французских регионов: Бордо, Бургундии, долин Луары и Роны, Эльзаса, Шампани, Шаранты, Божоле и даже Лангедока.
Французская делегация рискует, посещая подобные мероприятия в России, так как ЕС запретил экспорт вина тех образцов, которые стоят свыше 300 евро за литр, российским потребителям. Кроме того, МИД Франции формально не рекомендует посещать Россию. Однако французские виноделы намерены сохранить связь с россиянами, передает newstracker.ru.
Несколько лет назад русский язык стал шестым официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), в которую входят 50 стран. Ежегодно с 1987 года OIV выдает международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Его получают и россияне, в частности глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский — выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management.
Ценители вина встречаются по всему миру. Франко-российское деловое сообщество пытается задействовать этот исторически сложившийся ресурс. Работа идет в нескольких направлениях. Первое — культурологическое. Так, в 2021 году палата открыла свой экспертный центр — «Винститут», посвященный популяризации лучших французских вин, представленных на российском рынке. Вместе со стратегическим партнером Фондом Росконгресс палата планирует создать первые профессиональные карты российских винодельческих регионов. Их презентация состоится на следующем ПМЭФ.
Еще одно направление — коммуникационное. В частности, 9 и 10 ноября Фонд Росконгресс организует Второй Российский винодельческий форум в Москве.
Третье направление — дипломатическое. CCI France Russie старается поддерживать российскую повестку в OIV. Так, планируется поездка российской делегации на столетие организации в 2024 году. Также регулярно проводятся посвященные виноделию мероприятия в России с участием международных экспертов.
Стоит отметить, что российское виноделие сегодня развивается очень быстро. Его присутствие на международной арене станет еще одним драйвером роста.