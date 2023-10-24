Депутаты «Единой России» предложили ввести новые льготы для участников СВО

Posted 24 октября, 14:58
Published 24 октября, 14:58
Modified 24 октября, 15:00
Updated 24 октября, 15:00
Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области предложили новые меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Они направили на федеральный уровень обращение, где предлагается установить для участников СВО гарантии бесплатного сохранения абонентских номеров.
Как пояснил спикер донского парламента, Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, у всех операторов связи установлен определенный период — от нескольких месяцев до полугода, — по истечении которого сим-карта блокируется. Это происходит в том случае, если абонент не пользовался услугами связи.
Вместе с тем, абонент мог не использовать сим-карту по объективным причинам, а значит блокировка его номера — несправедлива. Так, например, отказ от использования телефона бойцами-участниками СВО вызван соблюдением мер по сохранению безопасности.
«Получается, что военнослужащие теряют те номера, к которым привыкли. Не будем забывать и о том, что сегодня к телефонным сим-картам привязано множество различных онлайн-сервисов, приложений, в том числе доступ к Единому порталу государственных услуг, поэтому сохранение сим-карты важно для пользователя. Считаем важным решить эту проблему на федеральном уровне», — пояснил Александр Ищенко.
Напомним, в Ростовской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по поддержке участников СВО и их семей. В местных общественных приемных партии проводится сбор помощи, которую доставляют на линию боевого соприкосновения мобилизованным и добровольцам из донского региона. Также задачи модернизации и развития системы социальной поддержки включены в народную программу «Единой России».