Депутаты «Единой России» предложили ввести новые льготы для участников СВО

«Получается, что военнослужащие теряют те номера, к которым привыкли. Не будем забывать и о том, что сегодня к телефонным сим-картам привязано множество различных онлайн-сервисов, приложений, в том числе доступ к Единому порталу государственных услуг, поэтому сохранение сим-карты важно для пользователя. Считаем важным решить эту проблему на федеральном уровне», — пояснил Александр Ищенко.