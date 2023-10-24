Как не набрать лишний вес во время холодов: рекомендации диетолога

«Если мы так разделим все продукты, то станет ясно, что к основному рациону следует включать овощи, фрукты, цельные злаки, нежирные белки и молочные продукты. Сладости, соусы, алкоголь или колбасные изделия, полуфабрикаты могут быть добавлены как дополнительные продукты (не каждый день). Эти продукты не должны составлять основу рациона, но небольшое количество их можно употреблять», — объясняет специалист.