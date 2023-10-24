Как не набрать лишний вес во время холодов: рекомендации диетолога

Posted 24 октября, 07:33
Published 24 октября, 07:33
Modified 24 октября, 07:34
Updated 24 октября, 07:34
Эксперт подчеркнула, что она не разделяет продукты на полезные и вредные. Она считает правильным классифицировать продукты на те, которые можно употреблять ежедневно, и те, которые следует употреблять иногда, например, по праздникам, пишет ИА RuNews24.ru.
«Если мы так разделим все продукты, то станет ясно, что к основному рациону следует включать овощи, фрукты, цельные злаки, нежирные белки и молочные продукты. Сладости, соусы, алкоголь или колбасные изделия, полуфабрикаты могут быть добавлены как дополнительные продукты (не каждый день). Эти продукты не должны составлять основу рациона, но небольшое количество их можно употреблять», — объясняет специалист.
Во время праздников диетолог советует придерживаться этого принципа — базовые продукты должны составлять основу рациона. Кроме того, эксперт советует быть внимательными к продуктам с высоким содержанием жира и стараться не употреблять их в больших количествах.
«Следите за ощущением голода и насыщения. Например, если вы чувствуете, что уже наелись, нет смысла переходить границу и переедать. Это может вызвать дискомфорт и негативно повлиять на праздничное настроение», — советует Наталья Круглова.
При употреблении соусов или колбасных изделий следует быть особенно осторожными, поскольку они могут стимулировать аппетит.
«И, конечно же, сладости, хоть они могут быть небольшими по объему, обладают высокой калорийностью. Иногда стоит задуматься: 'Может, мне уже достаточно? Может, стоит отложить эти продукты на потом и не есть все сразу? '», — добавляет эксперт.
В заключение специалист напоминает о том, о чем часто забывают — о безопасности пищевых продуктов с микробиологической точки зрения.
«Если это готовые продукты, особенно салаты с майонезом, они не хранятся долго. Поэтому длительное употребление таких салатов может привести к кишечным инфекциям», — подводит итоги диетолог.