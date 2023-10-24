«Поцелуй в машине неуместен»: как в Ростове прошла премьера фильма «Служебный роман»

Уверен, что в те советские годы выдающийся режиссер пошел на хитрость, выдав себя за поэта Блейка, чтобы уйти от критики в свой адрес. И я считаю, что он был абсолютно прав. Просто убежден, что если бы Рязанов сразу признался, что автор стихотворения он сам, то наши уважаемые филологи и официально признанные поэты наверняка написали бы, что стихи слабые. Мол, в этих строках нет образов, а одни шаблоны. А вот Блейк − совсем другое дело! Сразу чувствуется английское отношение к жизни. Как это все хорошо знакомо! Времена меняются, но не меняются люди. Это уж точно.