«Поцелуй в машине неуместен»: как в Ростове прошла премьера фильма «Служебный роман»

Posted 24 октября, 14:10
Published 24 октября, 14:10
Modified 24 октября, 14:12
Updated 24 октября, 14:12
Например, его «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала таким же символом новогодних праздников, как салат оливье.
А вот в советские годы картины Рязанова подвергались критике. Очень интересно отреагировали в Ростове на премьеру фильма Эльдара Рязанова, которая состоялась в наших городских кинотеатрах. Так, в «Вечернем Ростове» в 1978 году была опубликована рецензия на фильм «Служебный роман».
Сразу скажу, что ростовским зрителям он очень понравился. В кинотеатрах города билеты на сеансы с этим фильмом раскупались быстро.
Кинокритики к фильму отнеслись более строго. А потому вернусь к рецензии на фильм «Служебный роман», опубликованной в «Вечерке» в 1978 году. Кстати, об этом фильме в рубрике «Кино» писал известный в то время журналист и кинокритик М. Сапожников.
«Как и во всяком произведении искусства, есть в „Служебном романе“ свои вершины и свои просчеты. Никак, или, во всяком случае, довольно слабо мотивировано здесь появление Новосельцева в доме Людмилы Прокофьевны. Не стали, подобно „Иронии судьбы“, органичной частью фильма песни − существуют они где-то за кадром, сами по себе. Лубочный, искусственно красивый характер принимают иногда пейзажные краски фильма. Но лучшее в нем уверенно одерживает верх над частностями. Лучшее − в его человечности, нравственной чистоте отношений между хорошими людьми…»
Сегодня песни из «Служебного романа» стали очень любимы зрителями, как говорится, ушли в народ. И фильм уже немыслим без них.
Тема музыки и песен в фильмах Рязанова − особая. Практически все мелодии из фильмов этого выдающегося режиссера стали любимыми. Но давайте признаемся честно, сегодня так не снимают. В сегодняшних фильмах действие и сюжет сжаты и спрессованы, все динамично, со стрельбой и любовью. Либо весь сюжет невероятно растянут, потому как это сериал. И снимается он по другим лекалам.
Помню, я как-то посоветовал дочке своих друзей посмотреть фильм Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта». Мне очень в детстве нравилась и книга Жюль Верна «Дети капитана Гранта», и фильм Говорухина. Знаете, что мне сказала девочка после просмотра этой некогда очень популярной советской киноленты?
Она мне ответила так: «Все хорошо, конечно, но скучно. Мало действий, движения. Мне хотелось больше динамики, приключений. Я люблю остросюжетные картины, чтобы все было, как в голливудских фильмах, которые захватывают».
Вот что тут скажешь? Иные времена − иные вкусы и нравы.
Конечно, киноклассика будет существовать всегда. Но уже вряд ли в кино будет столько философских абстрактных рассуждений, многозначительных пауз и песен, которые иногда, как кажется, не связаны с сюжетом. Но это мое субъективное мнение.
А что касается песен в фильмах Рязанова, то не могу не вспомнить, что автор текста песни «У природы нет плохой погоды» в фильме «Служебный роман» − сам Эльдар Александрович.
Говорят, что когда Рязанов принес эти стихи композитору Андрею Петрову, то сказал, что их автором является поэт Вильям Блейк. Тогда ведь не было Интернета. И было непросто эти данные перепроверить. Блейк так Блейк.
Я считаю, что композитор Андрей Петров написал замечательную музыку. И, как мы знаем, она любима народом и сегодня.
Уверен, что в те советские годы выдающийся режиссер пошел на хитрость, выдав себя за поэта Блейка, чтобы уйти от критики в свой адрес. И я считаю, что он был абсолютно прав. Просто убежден, что если бы Рязанов сразу признался, что автор стихотворения он сам, то наши уважаемые филологи и официально признанные поэты наверняка написали бы, что стихи слабые. Мол, в этих строках нет образов, а одни шаблоны. А вот Блейк − совсем другое дело! Сразу чувствуется английское отношение к жизни. Как это все хорошо знакомо! Времена меняются, но не меняются люди. Это уж точно.
Кстати, Вильям (или Уильям) Блейк (1757−1827) в реальности существовал. Это был английский поэт, художник и гравер.
В рецензии М. Сапожникова, опубликованной в «Вечернем Ростове», серьезно рассматривалась и игра актеров, которые снимались в фильме Рязанова «Служебный роман». Например, автор рецензии полагает, что Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих − актеры своеобразного дара и редкого обаяния, но при этом он пишет, что «нелепая, откровенно фарсовая драка в кабинете Людмилы Прокофьевны, дамский зонт как орудие избиения, погоня по коридорам и неизбежный примирительный поцелуй в „казенной“ машине в фильме совершенно неуместны». И добавляет далее: «Вот это уж (как и заключительный титр фильма) − явно чужое, напрокат − из множества сомнительного уровня „комедий положений“. Не стоило принижать хороший фильм грубоватой „работой на публику“.
Я скажу так: только время и любовь зрителей показывают нам, стал тот или иной фильм киноклассикой.
И ярким подтверждением моей правоты является то, что «неудачные» песни, которые существуют в фильме «Служебный роман» «где-то за кадром, сами по себе», стали всенародно любимыми. А сам фильм «Служебный роман», как и кинокартина «Ирония судьбы, или С легким паром!», давно уже символ наших многочисленных праздников. Согласитесь, что любая праздничная программа на российском ТВ уже не мыслится без фильмов Эльдара Рязанова.
Георгий Багдыков