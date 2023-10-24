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Posted 24 октября, 14:10

Published 24 октября, 14:10

Modified 24 октября, 14:12

Updated 24 октября, 14:12

«Поцелуй в машине неуместен»: как в Ростове прошла премьера фильма «Служебный роман»

«Поцелуй в машине неуместен»: как в Ростове прошла премьера фильма «Служебный роман»

24 октября 2023, 14:10
Фото: Midjourney
«Поцелуй в машине неуместен»: как в Ростове прошла премьера фильма «Служебный роман»

Краевед Багдыков рассказал о премьере фильма «Служебный роман» в Ростове

Сегодня многие фильмы кинорежиссера Эльдара Рязанова считаются классикой отечественного кинематографа. Но так было не всегда. Нам уже сложно представить те или иные праздники без показа картин Рязанова по российскому телевидению.

Например, его «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала таким же символом новогодних праздников, как салат оливье.

А вот в советские годы картины Рязанова подвергались критике. Очень интересно отреагировали в Ростове на премьеру фильма Эльдара Рязанова, которая состоялась в наших городских кинотеатрах. Так, в «Вечернем Ростове» в 1978 году была опубликована рецензия на фильм «Служебный роман».

Сразу скажу, что ростовским зрителям он очень понравился. В кинотеатрах города билеты на сеансы с этим фильмом раскупались быстро.

Кинокритики к фильму отнеслись более строго. А потому вернусь к рецензии на фильм «Служебный роман», опубликованной в «Вечерке» в 1978 году. Кстати, об этом фильме в рубрике «Кино» писал известный в то время журналист и кинокритик М. Сапожников.

«Как и во всяком произведении искусства, есть в „Служебном романе“ свои вершины и свои просчеты. Никак, или, во всяком случае, довольно слабо мотивировано здесь появление Новосельцева в доме Людмилы Прокофьевны. Не стали, подобно „Иронии судьбы“, органичной частью фильма песни − существуют они где-то за кадром, сами по себе. Лубочный, искусственно красивый характер принимают иногда пейзажные краски фильма. Но лучшее в нем уверенно одерживает верх над частностями. Лучшее − в его человечности, нравственной чистоте отношений между хорошими людьми…»

Сегодня песни из «Служебного романа» стали очень любимы зрителями, как говорится, ушли в народ. И фильм уже немыслим без них.

Сегодня песни из «Служебного романа» стали очень любимы зрителями, как говорится, ушли в народ. И фильм уже немыслим без них.Сегодня песни из «Служебного романа» стали очень любимы зрителями, как говорится, ушли в народ. И фильм уже немыслим без них.
Сегодня песни из «Служебного романа» стали очень любимы зрителями, как говорится, ушли в народ. И фильм уже немыслим без них.
Фото: Андрей Петров, фирма грамзаписи "Мелодия", обложка альбома "Песни и Инструментальная Музыка из к/ф 'Служебный Роман'" / Добросовестное использование/wikimedia.org

Тема музыки и песен в фильмах Рязанова − особая. Практически все мелодии из фильмов этого выдающегося режиссера стали любимыми. Но давайте признаемся честно, сегодня так не снимают. В сегодняшних фильмах действие и сюжет сжаты и спрессованы, все динамично, со стрельбой и любовью. Либо весь сюжет невероятно растянут, потому как это сериал. И снимается он по другим лекалам.

Помню, я как-то посоветовал дочке своих друзей посмотреть фильм Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта». Мне очень в детстве нравилась и книга Жюль Верна «Дети капитана Гранта», и фильм Говорухина. Знаете, что мне сказала девочка после просмотра этой некогда очень популярной советской киноленты?

Она мне ответила так: «Все хорошо, конечно, но скучно. Мало действий, движения. Мне хотелось больше динамики, приключений. Я люблю остросюжетные картины, чтобы все было, как в голливудских фильмах, которые захватывают».

Вот что тут скажешь? Иные времена − иные вкусы и нравы.

Конечно, киноклассика будет существовать всегда. Но уже вряд ли в кино будет столько философских абстрактных рассуждений, многозначительных пауз и песен, которые иногда, как кажется, не связаны с сюжетом. Но это мое субъективное мнение.

А что касается песен в фильмах Рязанова, то не могу не вспомнить, что автор текста песни «У природы нет плохой погоды» в фильме «Служебный роман» − сам Эльдар Александрович.

А что касается песен в фильмах Рязанова, то не могу не вспомнить, что автор текста песни «У природы нет плохой погоды» в фильме «Служебный роман» − сам Эльдар Александрович.А что касается песен в фильмах Рязанова, то не могу не вспомнить, что автор текста песни «У природы нет плохой погоды» в фильме «Служебный роман» − сам Эльдар Александрович.
А что касается песен в фильмах Рязанова, то не могу не вспомнить, что автор текста песни «У природы нет плохой погоды» в фильме «Служебный роман» − сам Эльдар Александрович.
Фото: George Mel/cc by sa 2.0/flickr.com

Говорят, что когда Рязанов принес эти стихи композитору Андрею Петрову, то сказал, что их автором является поэт Вильям Блейк. Тогда ведь не было Интернета. И было непросто эти данные перепроверить. Блейк так Блейк.

Я считаю, что композитор Андрей Петров написал замечательную музыку. И, как мы знаем, она любима народом и сегодня.

Уверен, что в те советские годы выдающийся режиссер пошел на хитрость, выдав себя за поэта Блейка, чтобы уйти от критики в свой адрес. И я считаю, что он был абсолютно прав. Просто убежден, что если бы Рязанов сразу признался, что автор стихотворения он сам, то наши уважаемые филологи и официально признанные поэты наверняка написали бы, что стихи слабые. Мол, в этих строках нет образов, а одни шаблоны. А вот Блейк − совсем другое дело! Сразу чувствуется английское отношение к жизни. Как это все хорошо знакомо! Времена меняются, но не меняются люди. Это уж точно.

Кстати, Вильям (или Уильям) Блейк (1757−1827) в реальности существовал. Это был английский поэт, художник и гравер.

В рецензии М. Сапожникова, опубликованной в «Вечернем Ростове», серьезно рассматривалась и игра актеров, которые снимались в фильме Рязанова «Служебный роман». Например, автор рецензии полагает, что Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих − актеры своеобразного дара и редкого обаяния, но при этом он пишет, что «нелепая, откровенно фарсовая драка в кабинете Людмилы Прокофьевны, дамский зонт как орудие избиения, погоня по коридорам и неизбежный примирительный поцелуй в „казенной“ машине в фильме совершенно неуместны». И добавляет далее: «Вот это уж (как и заключительный титр фильма) − явно чужое, напрокат − из множества сомнительного уровня „комедий положений“. Не стоило принижать хороший фильм грубоватой „работой на публику“.

Я скажу так: только время и любовь зрителей показывают нам, стал тот или иной фильм киноклассикой.

Я скажу так: только время и любовь зрителей показывают нам, стал тот или иной фильм киноклассикой.Я скажу так: только время и любовь зрителей показывают нам, стал тот или иной фильм киноклассикой.
Я скажу так: только время и любовь зрителей показывают нам, стал тот или иной фильм киноклассикой.
Фото: "Мосфильм", Киноафиша фильма Служебный роман (1978) / Добросовестное использование/wikimedia.org

И ярким подтверждением моей правоты является то, что «неудачные» песни, которые существуют в фильме «Служебный роман» «где-то за кадром, сами по себе», стали всенародно любимыми. А сам фильм «Служебный роман», как и кинокартина «Ирония судьбы, или С легким паром!», давно уже символ наших многочисленных праздников. Согласитесь, что любая праздничная программа на российском ТВ уже не мыслится без фильмов Эльдара Рязанова.

Георгий Багдыков

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