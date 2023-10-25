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Posted 25 октября, 12:08

Published 25 октября, 12:08

Modified 25 октября, 12:10

Updated 25 октября, 12:10

Эксперт Банка ЗЕНИТ: Курс доллара может вернуться к отметке в 85 рублей

Эксперт Банка ЗЕНИТ: Курс доллара может вернуться к отметке в 85 рублей

25 октября 2023, 12:08
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
В первом квартале 2024 года вероятно возвращение курса доллара к отметке 85-90 рублей, а юань по отношению к российской валюте ослабнет до 12,3 рублей. Около этих значений могут сформироваться комфортные условия для покупки валюты на более долгосрочную перспективу.

Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

«За последние 4 месяца российская валюта продемонстрировала стремительные темпы ослабления. В то же время стоит понимать, что основная волна девальвации рубля подошла к завершению. Власти обозначили уровень в 100 руб. за доллар как предельный с точки зрения экономики и финансовой стабильности», — отметил эксперт Банка ЗЕНИТ.

По мнению Владимира Евстифеева, прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием.

Однако, эксперт Банка ЗЕНИТ не ожидает дальнейшего ослабления курса рубля. Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе российская валюта защищена от продолжения падения, которое наблюдалась в последние месяцы. На горизонте одного-двух кварталов постепенно могут проявляться эффекты высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ и мер поддержки властей, стабилизирующих рубль, которые могут привести к укреплению национальной валюты.

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