Эксперт Банка ЗЕНИТ: Курс доллара может вернуться к отметке в 85 рублей

Posted 25 октября, 12:08
Published 25 октября, 12:08
Modified 25 октября, 12:10
Updated 25 октября, 12:10
Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.
«За последние 4 месяца российская валюта продемонстрировала стремительные темпы ослабления. В то же время стоит понимать, что основная волна девальвации рубля подошла к завершению. Власти обозначили уровень в 100 руб. за доллар как предельный с точки зрения экономики и финансовой стабильности», — отметил эксперт Банка ЗЕНИТ.
По мнению Владимира Евстифеева, прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием.
Однако, эксперт Банка ЗЕНИТ не ожидает дальнейшего ослабления курса рубля. Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе российская валюта защищена от продолжения падения, которое наблюдалась в последние месяцы. На горизонте одного-двух кварталов постепенно могут проявляться эффекты высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ и мер поддержки властей, стабилизирующих рубль, которые могут привести к укреплению национальной валюты.