Эксперт Банка ЗЕНИТ: Курс доллара может вернуться к отметке в 85 рублей

По мнению Владимира Евстифеева, прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием.