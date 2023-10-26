Еще одно село на Дону получило доступ к высокоскоростному мобильному Интернету

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов рассказал, что большое внимание сейчас уделяется малонаселенным пунктам, в каждом из которых проживает около тысячи человек. В это число попало и село Стефанидинодар, протянувшееся вдоль обрывистого берега Таганрогского залива.