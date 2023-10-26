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Posted Вчера, 11:23

Published Вчера, 11:23

Modified Вчера, 11:25

Updated Вчера, 11:25

Еще одно село на Дону получило доступ к высокоскоростному мобильному Интернету

Еще одно село на Дону получило доступ к высокоскоростному мобильному Интернету

26 октября 2023, 11:23
Фото: freepik
В Ростовской области жители села Стефанидинодар, которое находится на берегу Таганрогского залива, получили доступ к высокоскоростному мобильному Интернету, сообщает МТС.

Речь идет о селе в Азовском районе, где проживают 1,3 тысячи человек. Здесь установили новую базовую станцию для подключения к Сети.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов рассказал, что большое внимание сейчас уделяется малонаселенным пунктам, в каждом из которых проживает около тысячи человек. В это число попало и село Стефанидинодар, протянувшееся вдоль обрывистого берега Таганрогского залива.

Всего с начала года высокоскоростной мобильный Интернет появился в 12 районах области и в 25 населенных пунктах.

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