Еще одно село на Дону получило доступ к высокоскоростному мобильному Интернету

Posted Вчера, 11:23
Published Вчера, 11:23
Modified Вчера, 11:25
Updated Вчера, 11:25
Речь идет о селе в Азовском районе, где проживают 1,3 тысячи человек. Здесь установили новую базовую станцию для подключения к Сети.
Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов рассказал, что большое внимание сейчас уделяется малонаселенным пунктам, в каждом из которых проживает около тысячи человек. В это число попало и село Стефанидинодар, протянувшееся вдоль обрывистого берега Таганрогского залива.
Всего с начала года высокоскоростной мобильный Интернет появился в 12 районах области и в 25 населенных пунктах.