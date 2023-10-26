Пашинян пошёл по пути Зеленского?

Пока же Москва не настроена на обострение отношений с этой республикой. Выступая 5 октября на Валдае, президент РФ Владимир Путин сказал, что Армения остается союзником России. Очевидно, что Москва разделяет для себя в Армении элиту и народ. И делает это с расчётом на то, что в обозримой перспективе к власти в этой стране придут «дружественные армяне». А вот насколько верна такая установка, это уже совсем другой вопрос.