Пашинян пошёл по пути Зеленского?

Posted 25 октября, 23:26
Published 25 октября, 23:26
Modified 25 октября, 23:28
Updated 25 октября, 23:28
В интервью Wall Street Journal премьер Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. По его словам, Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».
Недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности, сказал Пашинян.
В то же время армянский премьер заверил, что на данный момент Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы из республики и пока остается в ОДКБ.
«С Россией и ОДКБ обсуждаются в рабочем порядке другие вопросы, Ереван хочет понять, что стало причиной создавшейся ситуации», — сказал он.
«Партнеры не отреагировали на агрессивные действия Баку в 2021–2022 годах, хотя в уставе ОДКБ и договоре с Москвой указано, что должно произойти в случае нападения на территорию члена блока и союзника. Но этого не произошло, что вызвало вопросы в правительстве и обществе», — добавил Пашинян.
Эти изменения в политике Еревана произошли после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Теперь руководство Армении настаивает на возвращении российских миротворцев в РФ. А еще неделю назад, выступая с речью в Европарламенте, Пашинян и вовсе обвинил наших миротворцев в бездействии на фоне блокировки Лачинского коридора и азербайджанской операции по возвращению под свой контроль Нагорного Карабаха, в результате которой регион покинули более 100 тысяч проживавших там армян.
При этом до сих пор остается нерешенным вопрос Зангезурского коридора. Пашинян же транслирует готовность Еревана максимально сблизиться с Евросоюзом, что, понятное дело, не может импонировать Москве.
Неудивительно, что выступление Пашиняна в Европарламенте в России расценили как «абсолютно безответственное и провокационное».
«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3, если считать Молдавию Украиной № 2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского», — процитировал в этой связи ТАСС заявление одного высокопоставленного источника.
Ранее Армения проигнорировала саммит СНГ 12 октября в Бишкеке и ратифицировала Римский статут, что в России было воспринято как откровенно недружественный шаг.
«Пашинян окончательно хочет порвать с Москвой и обвиняет ее во всех бедах и конфликтах, которые сейчас имеют место в Карабахе и Армении, — заявил „НГ“ военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов. — Это делается при поддержке США. Запад руками Пашиняна хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа».
По мнению Попова, Ереван преднамеренно не использует потенциал ОДКБ, чтобы дать дорогу западному присутствию на Южном Кавказе:
«Это уже проявилось в отказе Еревана дать согласие на размещение миссии ОДКБ в зоне конфликта и в выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС. Для него страны НАТО, в том числе Франция, — лучшие друзья на сегодняшний момент».
Сохраняя пока еще членство в ОДКБ, Армения последовательно понижает активность своего сотрудничества с организацией. Так, в этом году Ереван отказался принимать у себя учения ОДКБ, а также участвовать в них на территориях других стран.
Эксперты сходятся во мнении, что в попытке провести диверсификацию в сфере безопасности Армении Пашинян может, в конечном итоге, лишь расширить список своих врагов — когда к Турции и Азербайджану присоединятся еще Россия с Ираном.
Пока же Москва не настроена на обострение отношений с этой республикой. Выступая 5 октября на Валдае, президент РФ Владимир Путин сказал, что Армения остается союзником России. Очевидно, что Москва разделяет для себя в Армении элиту и народ. И делает это с расчётом на то, что в обозримой перспективе к власти в этой стране придут «дружественные армяне». А вот насколько верна такая установка, это уже совсем другой вопрос.