В Москве открылся съезд международного совета ВФМ-2024

Приветственную речь для иностранных гостей произнес первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко. Он предоставил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и обсудил работу международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Сергей Кириенко сообщил, что на участие в фестивале поступило более 160 тысяч заявок из 180 стран, а к подготовке присоединились около 400 молодежных организаций со всего мира.