В Москве открылся съезд международного совета ВФМ-2024

Posted Вчера, 14:43
Published Вчера, 14:43
Modified Вчера, 14:43
Updated Вчера, 14:43
Мероприятия события завершатся 28 октября. В первый день съезда в столицу России прибыли 120 представителей из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.
Приветственную речь для иностранных гостей произнес первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко. Он предоставил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и обсудил работу международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Сергей Кириенко сообщил, что на участие в фестивале поступило более 160 тысяч заявок из 180 стран, а к подготовке присоединились около 400 молодежных организаций со всего мира.
Он также подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил уверенность в том, что совместными усилиями участники мероприятия сделают фестиваль незабываемым событием, где каждый сможет найти новых друзей.
В ходе съезда иностранные гости будут активно участвовать в дискуссиях о программе ВФМ-2024, обменяются опытом подготовки фестиваля в своих странах и обсудят возможности сотрудничества после его проведения. По завершении собрания будет разработана итоговая резолюция международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета Всемирного фестиваля молодежи будут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия» и смогут узнать о главных достижениях науки и промышленности, а также о культуре и традициях всех регионов страны.