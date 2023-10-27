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Чем туристов удивит Ворошиловский район Волгограда

Сокровищница для туристов: чем богат Ворошиловский район Волгограда

27 октября 2023, 11:32
Фото: novostivolgograda.ru
Чем туристов удивит Ворошиловский район Волгограда

Что посмотреть туристу в Ворошиловском районе Волгограда

Царицынские особняки, памятники конструктивизма и военный бункер — это далеко не все богатства Ворошиловского района Волгограда. Разбираемся, что посмотреть и чем заняться здесь туристу.

Главное о Ворошиловском районе Волгограда

Ворошиловский граничит сразу с тремя районами города: Дзержинским, Центральным и Советским. По размерам он занимает второе место с конца — его площадь всего 27,8 кв. км. В Ворошиловском расположено множество социально-бытовых, образовательных, культурных и развлекательных заведений, что делает его самым комфортным после Центрального районом для проживания.

Ворошиловский один из самых комфортных районов ВолгоградаВорошиловский один из самых комфортных районов Волгограда
Ворошиловский один из самых комфортных районов Волгограда
Фото: novostivolgograda.ru

История возникновения района корнями уходит в 1727 год. Тогда, после мощного пожара в Царицыне, погорельцам выделили землю за рекой Царицей. Участок стал быстро застраиваться домами. Новое место прозвали Дар-горой, потому что землю предоставили безвозмездно и навсегда.

Уже не тот: что изменилось в Ворошиловском районе Волгограда за 10 лет
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В начале 19 века освоение территории продолжилось. В 1820 г. император Александр I утвердил генеральный план Царицына, включавший создание улиц в его зацарицынской части. К этому делу были привлечены талантливые зодчие и архитекторы, что обеспечило району дальнейшее процветание.

История Ворошиловского уходит корнями в 18 векИстория Ворошиловского уходит корнями в 18 век
История Ворошиловского уходит корнями в 18 век
Фото: novostivolgograda.ru

В XIX веке на территории нынешнего Ворошиловского района находился лесопильный завод и поселок имени Минина. В 1920-е годы их присоединили к Сталинграду, а в 1935 году новообразованный район получил свое нынешнее название — Ворошиловский.

Сейчас здесь проживает 80 тысяч человек. Район активно развивается, появляются новые места для отдыха, занятий спортом, прогулок. Прежде сокрытые в глубине дворов царицынские постройки понемногу выводят на передний план, что привлекает туристов.

Достопримечательности

Наследие Царицына

Ворошиловский район Волгограда — настоящая сокровищница для ценителей дореволюционной архитектуры. Несмотря на страшные последствия Сталинградской битвы и массовый снос разрушенного жилья в послевоенные годы, до наших дней дошло около 50 зданий конца XIX — начала XX вв. Это даже больше, чем в центральной части города.

В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
В Ворошиловском районе сохранилось больше всего памятников царицынской архитектуры
Фото: novostivolgograda.ru

Самые знаковые памятники царицынской эпохи — женская гимназия (ныне Казачий театр) на Рабоче-Крестьянской, Синагога на улице Балахнинской, пожарная каланча на Баррикадной. Здесь сохранились даже фрагменты царицынских улиц вроде Пугачевской и Академической.

Отдельно стоит упомянуть Храм Казанской иконы Божией Матери на улице Липецкой, 10. Это один из красивейших православных храмов города.

Храм Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского районаХрам Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского района
Храм Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского районаХрам Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского района
Храм Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского районаХрам Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского района
Храм Казанской иконы Божией Матери - один из знаковых мест Ворошиловского района
Фото: novostivolgograda.ru

Его возвели в 1899 году в псевдорусском стиле. После почти трех десятков лет гонений на Церковь и 200 дней Сталинградской битвы здание утратило свой прежний облик. Восстановлением Казанского храма занялись в 1990-е годы, и спустя десятилетие он приобрел свой нынешний вид.

Советские памятники

Немало в Ворошиловском памятников советской довоенной архитектуры. Яркими образцами редкого для Волгограда стиля постконструктивизм являются дом Грузчиков и дом Коммунальщиков на ул. Рабоче-Крестьянской. Оба были построены к 1940-му году и дошли до наших дней с минимальными изменениями.

В Ворошиловском районе Волгограда сохранилось немало памятников советской довоенной архитектурыВ Ворошиловском районе Волгограда сохранилось немало памятников советской довоенной архитектуры
В Ворошиловском районе Волгограда сохранилось немало памятников советской довоенной архитектуры
Фото: novostivolgograda.ru

Население Сталинграда неуклонно росло, и в 1930-е годы в городе произошел настоящий «строительный бум». Многие предприятия принялись возводить дома для своих работников. В последующем серию таких жилых построек назовут «домами специалистов».

Дом Грузчиков строили для рабочих речпорта. А вот в доме коммунальщиков проживали специалисты Сталинградского консервного завода, по чьему заказу он и был возведен.

Волгоградский элеватор - важный символ героического прошлого городаВолгоградский элеватор - важный символ героического прошлого города
Волгоградский элеватор - важный символ героического прошлого городаВолгоградский элеватор - важный символ героического прошлого города
Волгоградский элеватор - важный символ героического прошлого города
Фото: novostivolgograda.ru

Еще один символ героического прошлого города — знаменитый Волгоградский элеватор. В начале 40-х годов он был самым высоким сооружением в городе. В ходе Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками за возможность занять господствующую высоту.

Сегодня к этому месту съезжаются туристы со всей России, чтобы отдать дань уважения защитникам Родины.

Музеи

Ворошиловский район уступает центру в количестве музеев, но и здесь есть что посетить. В пойме реки Царицы, на границе двух районов, расположен интерактивный музей «Россия. Моя история». Это самый крупный экспозиционный комплекс в стране: аналогичные исторические парки расположены еще в 25 городах России.

Музей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов ВолгоградаМузей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов Волгограда
Музей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов ВолгоградаМузей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов Волгограда
Музей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов ВолгоградаМузей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов Волгограда
Музей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов ВолгоградаМузей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов Волгограда
Музей «Россия. Моя история» находится на границу Центрального и Ворошиловского районов Волгограда
Фото: novostivolgograda.ru

Экспозиция музея полностью мультимедийная. Посетители узнают о событиях прошлого через взаимодействие с сенсорными столами и экранами, а также просмотр информационных роликов, цифровых карт и фотографий. Помимо постоянной экспозиции в музее часто проходят выставки, в том числе посвященные истории Волгограда.

На территории Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по ул. Академической, 1 расположен на первый взгляд неприметный Музей архитектуры. Большинство туристов и даже местных жителей о нем ничего не слышали. Между тем этот музей однозначно достоин посещения.

Музей при Институте архитектуры и строительства расскажет о трех эпохах в истории Волгограда.Музей при Институте архитектуры и строительства расскажет о трех эпохах в истории Волгограда.
Музей при Институте архитектуры и строительства расскажет о трех эпохах в истории Волгограда.
Фото: novostivolgograda.ru

Экспозиция расскажет о трех эпохах в архитектуре города — Царицына, Сталинграда и Волгограда. Музей располагается в старинных сводчатых помещениях особняка купца Шлыкова, что способствует погружению в атмосферу прошлого.

Среди экспонатов — уникальные фотографии города, макеты утраченных зданий и неосуществленных проектов, подлинные предметы быта и городского ландшафта. Здесь можно увидеть канализационные царицынские люки, колокола Крестовоздвиженского храма, кирпичи собора Александра Невского и многое другое.

Почувствовать дух военного времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище на ул. Ким, 5. В стенах музея посетителям расскажут об устройстве бункера, героизме защитников Сталинграда и тяготах войны.

Почувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежищеПочувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище
Почувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежищеПочувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище
Почувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежищеПочувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище
Почувствовать дух времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище
Фото: МУП "Детский городской парк" Волгограда / https://park34.ru/nasha-deyatelnost/eskpozitsiya-bunker-stalingrada

В «Бункере Сталинграда» собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны, воспроизведена обстановка послевоенного быта сталинградцев. Экскурсия проходит в интерактивном формате: многие предметы разрешено трогать, посетители могут спуститься в подземный ход или закачать воздух в помещение при помощи ручной системы вентиляции.

Ворошиловский район обязательно стоит посетить всем тем, кому недостаточно поверхностных знаний о Волгограде. На небольшой территории расположено немало достопримечательностей, некоторые из которых по своей значимости не уступают памятникам исторического центра города.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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