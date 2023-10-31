Даниловский район: от казачьей слободы до житницы Волгоградской области

Даниловский район Волгоградской области может похвастать не только живописными пейзажами, но и богатой родословной. Руку к документу о выделении этих земель под населенный пункт приложила сама царица Елизавета Петровна, а реализовал царский приказ и заложил здесь слободу известный казачий атаман.

Царско-казачья родословная края Лихой контингент и отсроченная казнь Между Михайловским, Руднянским и Котовским Православная слобода Красоты нерукотворные

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