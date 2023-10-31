Даниловский район: от казачьей слободы до житницы Волгоградской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В рамках проекта «Регион открытий-2023» продолжаем серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области, которые будут интересны волгоградцам и жителям других регионов России.
История возникновения райцентра Даниловки ведется еще с 1747 года. Царица Елизавета Петровна, стремясь укрепить свое влияние в Нижнем Поволжье и на Дону, поделила необитаемые земли между крупными помещиками и видными казаками.
Именно так атаман Войска Донского Данила Ефремович Ефремов «за многие доблести» получил землю на правом берегу реки Медведицы.
Он подошел к щедрому подарку основательно и заложил слободу, которую назвал несколько не скромно, но зато звонко и безапелляционно, как шашкой рубанул. А именно в свою честь — Даниловкой.
Место для слободы выбиралось не случайно, а с учетом расположения озера Ильмень, на берегу которого были построены первые дома. К слову, это озеро и спустя почти 300 лет находится в пределах районного центра Даниловка.
Примечательно, что эта слобода стала первым крестьянским поселением как на реке Медведице, так и на всем Дону.
Правда прибывающие сословия были разношерстными и далекими от аристократии. В основном первые поселенцы в Даниловке были беглыми крепостными крестьянами из центральных губерний России, понаехали туда и выходцы из Малороссии.
Впрочем, местные власти старались завлечь и сословия повыше, дабы как-то разбавить лихой контингент.
Чтобы простимулировать переселенцев, атаман Ефремов даже давал вновь прибывшим отсрочку от уплаты налогов, а также подъемные — «по пяти рублей на брата для обзаведения хозяйством», что позволило стать привлекательной для, как сказали бы сегодня, релокантов со всей Руси.
Однако прогрессивной слобода пробыла недолго. Уже через пару десятков лет, когда делами здесь стал заправлять сын Данилы Ефремова Степан, последнего обуяли чисто русские пороки — мздоимство и упоение властью.
Неудивительно, что когда слухи о бесчинствах дошли до Екатерины II, Степан Ефремов был отдан под трибунал. Военный суд вынес суровый вердикт — казнь через повешение.
Правда, самая строгая мера по повелению той же императрицы затем была заменена на ссылку в эстонский город, современный Пярну.
Современная история района насчитывает без малого целый век.
Даниловский район был образован в июне 1928 года. Позднее, в 1936 году, он вошел в состав Сталинградской области.
В 1963 году территория Даниловского района была включена в состав Котовского и Михайловского районов. Однако в 1966 году Даниловский район был восстановлен, путем сокращения Михайловского, Руднянского и Котовского районов.
На сегодняшний день в состав Даниловского муниципального района входят 1 городское и 11 сельских поселений. На его территории расположено 36 населенных пунктов.
Основным профилем местных фермеров является выращивание пшеницы. Даниловские сельхозтоваропроизводители традиционно дают богатые урожаи зерна.
О набожности местного населения в Даниловском районе говорит большое количество памятников архитектуры. Что ни объект, то святое место.
Таким образом, туристы буквально в течение одного дня могут совершить целый «святой поход» или паломнический тур в окрестностях Даниловки.
Местами архитектуры и градостроительства, имеющими религиозное значение, в Даниловском районе являются православные храмы — Святых Апостолов Петра и Павла в самом райцентре, Николо-Сретенский в селе Орехово, Богоявления в станице Островская, Святой Троицы в станице Сергиевская, Святого Праведного Иоанна Кронштадского в посёлке Белые Пруды.
Также следует упомянуть о построенной в 1911 году смоленской церкви в селении Мариновка (ныне Орехово), которая на данный момент проходит процесс реставрации.
Есть видные и интересные для туристов архитектурные сооружения, имеющие историческую ценность. Они сохранились с дореволюционных времен.
Это помещичьи дома, торговые лавки, церковно-приходская и ремесленная школы.
Помимо рукотворных объектов с более чем вековой историей заглянувшие в Даниловский район путешественники могут насладиться видами особо охраняемых природных территории местного значения. Это озера Ильмень, Раковое, Чиганашное, Крестовый затон, известный как зона покоя диких животных, и озеро Бобровское — место обитания диких лебедей.
Такая концентрация природных водоемов не случайна. Оказывается, на месте современных даниловских поселений много веков назад бушевали моря-океаны. Об этом говорят находки археологов — остатки морских раковин, белемниты и другие окаменелости и частицы тел обитателей древних морей.
Так же даниловские края славятся и ценными видами глины. Белая, красная, желтая и коричневая добывались здесь издревле. Отсюда гончарные успехи местных мастеров.
Впрочем, глина в Даниловке не только для эстетической красоты, но утех телесных, как сейчас сказали бы — спа-процедур.
Например, район села Миусово известен местами залегания пластов редкой голубой и белой глины, используемый в косметологии и славящейся лечебным эффектами.
Поэтому, если хотите вдохновиться, оздоровиться, подзарядиться или просто сменить урбанистический пейзаж на сельский, да не абы какой, а с богатой и красивой казачьей историей — добро пожаловать в Даниловский район Волгоградской области!
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий»