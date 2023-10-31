Forbes: Норильск вошел в 30 муниципалитетов — лидеров по зарплатам

Стоит отметить, что Норильск не вошел в список 25 муниципалитетов с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018–2022 годах. По мнению аналитиков, это говорит о том, что уровень зарплаты горожан все это время был достаточно высок и менялся в положительную сторону из года в год. У других же участников рейтинга значительное повышение зарплат происходило на фоне переезда туда офиса крупной компании либо открытия нового производства. Всего же в России зафиксировано только 19 муниципалитетов, где за последние пять лет средняя зарплата выросла в два и более раз.