Forbes: Норильск вошел в 30 муниципалитетов — лидеров по зарплатам

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
Авторы исследования пишут, что в прошлом году самая высокая средняя зарплата была в муниципалитете Лахта-Ольгино в Санкт-Петербурге. После того как туда официально переехал «Газпром», зарплата выросла более чем в четыре раза и к 2022 году составила 403,6 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занял московский округ Академический со средней оплатой труда почти в 244 тысячи рублей, пишет aif.ru.
В Норильске же самая высокая средняя зарплата в Красноярском крае. Если сравнить с зарплатой жителей Назаровского района (40,6 тысячи рублей), то зарплата в Норильске выше почти в четыре раза.
Стоит отметить, что Норильск не вошел в список 25 муниципалитетов с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018–2022 годах. По мнению аналитиков, это говорит о том, что уровень зарплаты горожан все это время был достаточно высок и менялся в положительную сторону из года в год. У других же участников рейтинга значительное повышение зарплат происходило на фоне переезда туда офиса крупной компании либо открытия нового производства. Всего же в России зафиксировано только 19 муниципалитетов, где за последние пять лет средняя зарплата выросла в два и более раз.
Также аналитики Forbes оценили изменение средней зарплаты в сравнении с инфляцией. Так, по итогам 2019–2022 годов накопленная инфляция была выше накопленного роста средней зарплаты в 315 муниципалитетах в 63 регионах. Норильск в этом списке не значится. Основную часть населения города составляют сотрудники «Норникеля» и члены их семей. Компания из года в год индексирует зарплату своих сотрудников с учетом инфляции. В среднем рост зарплаты с 2018 по 2022 год составил 75%, что значительно выше уровня инфляции.