SHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»

Вместе с Дроновым в шоу примут участие Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Как передает russian.rt.com, в программу включены выступления Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы, а также Николы Мельникова и Маши Шейх. Музыкально-мультимедийное шоу начнется в 20:00 в Москве на территории ВДНХ.