SHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Вместе с Дроновым в шоу примут участие Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Как передает russian.rt.com, в программу включены выступления Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы, а также Николы Мельникова и Маши Шейх. Музыкально-мультимедийное шоу начнется в 20:00 в Москве на территории ВДНХ.
Музыкальное произведение «Портал в будущее» создано специально для торжественного открытия выставки-форума «Россия». В шоу включены необычные трансформации. Композиция сочетает в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами зрителей на здании главной арки входа ВДНХ состоится футуристическое шоу, посвященное развитию России, а также ее будущему.
Отметим, выставка будет работать с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.