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SHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»

SHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»

4 ноября 2023, 12:09
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
Певец Ярослав Дронов, который известен зрителям как SHAMAN, станет участником музыкально-медийного шоу «Портал в будущее». Мероприятие состоится в рамках международной выставки-форума «Россия».

Вместе с Дроновым в шоу примут участие Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Как передает russian.rt.com, в программу включены выступления Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы, а также Николы Мельникова и Маши Шейх. Музыкально-мультимедийное шоу начнется в 20:00 в Москве на территории ВДНХ.

Музыкальное произведение «Портал в будущее» создано специально для торжественного открытия выставки-форума «Россия». В шоу включены необычные трансформации. Композиция сочетает в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами зрителей на здании главной арки входа ВДНХ состоится футуристическое шоу, посвященное развитию России, а также ее будущему.

Отметим, выставка будет работать с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.

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