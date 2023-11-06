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6 ноября в рамках выставки-форума «Россия» состоялось выступление Ирины Дубцовой

6 ноября в рамках выставки-форума «Россия» состоялось выступление Ирины Дубцовой

6 ноября 2023, 13:13
Фото: 1MI
В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 6 ноября на главную сцену вышла Ирина Дубцова. Зрители также увидели выступление кавер-группы Crazy Beats и DJ Tonixx.

Главная сцена выставки «Россия» расположена за павильоном № 1 ВДНХ. Концерт организован командой павильона Банка России «Умные финансы», пишет 56orb.ru.

Ирина Дубцова — яркая певица, талантливый композитор и поэт, ее творчество покорило сердца множества поклонников на проекте «Фабрика звёзд». На концерте были исполнены её лучшие хиты: «Не целуешь», Под дождём», Люби меня долго», «О нём».

По словам организаторов концерта, Ирина Дубцова является одной из самых талантливых певиц на отечественной эстраде. На ее концертах всегда потрясающая энергетика и живой звук, у зрителей надолго остаются приятные воспоминания.

Международная выставка-форум «Россия» — это источник гордости для всей страны, где собраны самые значимые достижения нашей родины. На этой площадке посетителей ждут не только выставочные экспозиции, но и разнообразные культурно-развлекательные мероприятия, а также образовательная программа. Здесь представлены все 89 регионов России, достижения ведущих федеральных ведомств, а также корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают высокопоставленные представители государственных органов, крупных компаний и общественных объединений, что делает её особенно значимой и интересной.

До 12 апреля 2024 года выставка «Россия» будет удивлять посетителей своим разнообразием и уникальностью. Вход на выставку бесплатный, однако на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. В рамках мероприятия каждый день проводятся бесплатные экскурсии, на которые можно зарегистрироваться на официальном сайте в разделе «Афиша».

#Общество
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