6 ноября в рамках выставки-форума «Россия» состоялось выступление Ирины Дубцовой

Международная выставка-форум «Россия» — это источник гордости для всей страны, где собраны самые значимые достижения нашей родины. На этой площадке посетителей ждут не только выставочные экспозиции, но и разнообразные культурно-развлекательные мероприятия, а также образовательная программа. Здесь представлены все 89 регионов России, достижения ведущих федеральных ведомств, а также корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают высокопоставленные представители государственных органов, крупных компаний и общественных объединений, что делает её особенно значимой и интересной.