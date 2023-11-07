Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Новый дом отличается необычным внешним видом. Его фасады выделяются ярко-рыжим акцентом, а нижняя часть дома выполнена с использованием клинкерной плитки, которая погружает в атмосферу исторических центров мегаполисов.
Помимо новых квартир новоселы получили и благоустроенную территорию. Теперь в их пользовании не только уютный двор, свободный от машин, но и часть зеленого бульвара, а также площадка для выгула собак. Рядом расположились места для отдыха, тренажеры, спортивная и большая детская площадка, разделенная на зоны для разных возрастов. Вход во двор осуществляется по системе распознавания лиц или через мобильное приложение.
Напротив нового дома скоро появятся детский сад и школа. поэтому дом уже прозвали — семейным. Новую школу начнут возводить весной следующего года, а садик сдадут осенью.
Для новоселов застройщик организовал настоящий праздник. Пока взрослые пробовали закуски с фуршетного стола, дети погружались в виртуальную реальность играя в приставку.
После выдачи ключей, новых хозяев встретили стильные просторные холлы. Большие витражные зеркала, высокие потолки, бесшумные лифты и отделка керамогранитом, которые создавали особое настроение по пути в квартиру.
Как отметил директор ООО «СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“ Игорь Папко, новоселами в квартале „Левобережье“ уже стали 647 семей.
— Для нас, как и для всего Ростова-на-Дону, этот проект — особенный. Мы применяем весь наш богатый опыт, чтобы не просто построить комфортное жилье, но и создать современное благоустройство, инфраструктуру и новые точки притяжения в масштабах всего города. От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича хочу поздравить новых жителей квартала. Легкого ремонта вам и счастливой жизни в «Левобережье»! — пояснил Игорь Папко.
Несмотря на то, что «Левобережье» один из самых молодых проектов нашего города, он уже успел стать востребованным и получить несколько федеральных наград. По мнению застройщика, такая популярность объясняется необычной концепцией.
Квартал расположен в 5 минутах от центра города у реки Дон. В ближайшее время здесь появится уникальный парк с футбольным полем, теннисными кортами и искусственным озером. Строительством парка, который откроют в следующем году, также займется группа компаний «ЮгСтройИнвест».