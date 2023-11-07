Новоселами в квартале «Левобережье» уже стали 647 семей

— Для нас, как и для всего Ростова-на-Дону, этот проект — особенный. Мы применяем весь наш богатый опыт, чтобы не просто построить комфортное жилье, но и создать современное благоустройство, инфраструктуру и новые точки притяжения в масштабах всего города. От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича хочу поздравить новых жителей квартала. Легкого ремонта вам и счастливой жизни в «Левобережье»! — пояснил Игорь Папко.