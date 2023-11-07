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Новоселами в квартале «Левобережье» уже стали 647 семей

Новоселами в квартале «Левобережье» уже стали 647 семей

7 ноября 2023, 11:52
Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"
Реклама. ООО «ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН» . erid: LjN8K5nG8
В первом микрорайоне на Левом берегу Ростова-на-Дону состоялась сдача нового дома. Об этом сообщил застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Новый дом отличается необычным внешним видом. Его фасады выделяются ярко-рыжим акцентом, а нижняя часть дома выполнена с использованием клинкерной плитки, которая погружает в атмосферу исторических центров мегаполисов.

Помимо новых квартир новоселы получили и благоустроенную территорию. Теперь в их пользовании не только уютный двор, свободный от машин, но и часть зеленого бульвара, а также площадка для выгула собак. Рядом расположились места для отдыха, тренажеры, спортивная и большая детская площадка, разделенная на зоны для разных возрастов. Вход во двор осуществляется по системе распознавания лиц или через мобильное приложение.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Напротив нового дома скоро появятся детский сад и школа. поэтому дом уже прозвали —  семейным. Новую школу начнут возводить весной следующего года, а садик сдадут осенью.

Для новоселов застройщик организовал настоящий праздник. Пока взрослые пробовали закуски с фуршетного стола, дети погружались в виртуальную реальность играя в приставку.

После выдачи ключей, новых хозяев встретили стильные просторные холлы. Большие витражные зеркала, высокие потолки, бесшумные лифты и отделка керамогранитом, которые создавали особое настроение по пути в квартиру.

Как отметил директор ООО «СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“ Игорь Папко, новоселами в квартале „Левобережье“ уже стали 647 семей.

— Для нас, как и для всего Ростова-на-Дону, этот проект — особенный. Мы применяем весь наш богатый опыт, чтобы не просто построить комфортное жилье, но и создать современное благоустройство, инфраструктуру и новые точки притяжения в масштабах всего города. От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича хочу поздравить новых жителей квартала. Легкого ремонта вам и счастливой жизни в «Левобережье»! — пояснил Игорь Папко.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Несмотря на то, что «Левобережье» один из самых молодых проектов нашего города, он уже успел стать востребованным и получить несколько федеральных наград. По мнению застройщика, такая популярность объясняется необычной концепцией.

Квартал расположен в 5 минутах от центра города у реки Дон. В ближайшее время здесь появится уникальный парк с футбольным полем, теннисными кортами и искусственным озером. Строительством парка, который откроют в следующем году, также займется группа компаний «ЮгСтройИнвест».

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