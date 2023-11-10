Он утверждает, что все очень просто. Российская, советская и даже классическая музыка, созданная композиторами как Чайковский, Скрябин и Бородин, известна своими мелодиями. Они до сих пор пользуются популярностью. Музыка этих композиторов проникает в самое сердце человека. Именно поэтому Запад обращает внимание на нее и становится все более проникнут русской культурой.