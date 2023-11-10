Немецкий рэпер выпустил клип на трек из советского мультфильма про Чебурашку

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Песня из советского мультфильма «Чебурашка» неожиданно стала популярной на Западе. Немецкий рэпер Лиазе выпустил клип «2003», в котором использовался трек и мелодия из «Песенки крокодила Гены». За две недели видео набрало 1,5 миллиона просмотров и получило много положительных отзывов.
Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему трек «2003» стал феноменом, а также почему отечественная музыка популярна за границей.
Он утверждает, что все очень просто. Российская, советская и даже классическая музыка, созданная композиторами как Чайковский, Скрябин и Бородин, известна своими мелодиями. Они до сих пор пользуются популярностью. Музыка этих композиторов проникает в самое сердце человека. Именно поэтому Запад обращает внимание на нее и становится все более проникнут русской культурой.
Большинство иностранцев, которые сталкиваются с отечественной музыкой, сразу влюбляются в русских авторов. Это относится не только к музыкантам и певцам, но и к танцорам и другим представителям искусства.
Мелодии отечественных композиторов полны душевности, а акцент делается именно на этом. Именно поэтому песня, использующая русскую музыку, так популярна.