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Немецкий рэпер выпустил клип на трек из советского мультфильма про Чебурашку

Немецкий рэпер выпустил клип на трек из советского мультфильма про Чебурашку

10 ноября 2023, 08:35
Фото: 1MI
«Песня из советского мультфильма „Чебурашка“ стала хитом на Западе, благодаря своей душевности и мелодичности, которые привлекли иностранных слушателей к русской культуре».

Песня из советского мультфильма «Чебурашка» неожиданно стала популярной на Западе. Немецкий рэпер Лиазе выпустил клип «2003», в котором использовался трек и мелодия из «Песенки крокодила Гены». За две недели видео набрало 1,5 миллиона просмотров и получило много положительных отзывов.

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему трек «2003» стал феноменом, а также почему отечественная музыка популярна за границей.

Он утверждает, что все очень просто. Российская, советская и даже классическая музыка, созданная композиторами как Чайковский, Скрябин и Бородин, известна своими мелодиями. Они до сих пор пользуются популярностью. Музыка этих композиторов проникает в самое сердце человека. Именно поэтому Запад обращает внимание на нее и становится все более проникнут русской культурой.

Большинство иностранцев, которые сталкиваются с отечественной музыкой, сразу влюбляются в русских авторов. Это относится не только к музыкантам и певцам, но и к танцорам и другим представителям искусства.

Мелодии отечественных композиторов полны душевности, а акцент делается именно на этом. Именно поэтому песня, использующая русскую музыку, так популярна.

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